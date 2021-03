Horoscope du jour Verseau du jeudi 4 mars 2021

Amour / Couple *****

Si habituellement monsieur n’est pas prévenant et a du mal à exprimer ses sentiments, aujourd’hui, il comblera tous vos désirs sans que vous ayez besoin de lui demander quoi que ce soit. Il n’a plus peur des mots et ne craint plus de crier sur tous les toits qu’il vous aime un peu, beaucoup, à la folie ! Cette déclaration d’amour en public embrasera votre cœur.

Amour / Célibataire *****

Ne pas être accompagnée peut avoir ses bons côtés, comme quand ce jeudi vous vous promenez et que sur un bel inconnu vous tombez. Engager la conversation, vous devez. La force sera sans aucun doute de votre côté grâce à Vénus et Saturne. Vous allez prendre goût au jeu de la séduction et aurez envie de faire naître la passion.

Travail ***

Plusieurs portes s’ouvrent à vous ce jeudi et vous avez bien du mal à savoir laquelle franchir. Pour vous aider à faire un choix, vous pouvez compter sur les conseils avisés d’une personne de votre entourage professionnel. Il vous faudra tout de même bien la journée pour réfléchir, mais vous finirez par prendre la bonne décision pour votre avenir.

Bien Être ****

En combinant votre tonus et votre temps libre, vous décidez de reprendre une activité physique pour retrouver la forme. Votre corps vous en sera reconnaissant si toutefois vous y allez doucement. Peut-être devriez-vous essayer le yoga qui pourrait avoir à la fois un effet physique et psychologique. Non pas que vous en ayez besoin, mais il n’y a pas de mal à se faire du bien.

