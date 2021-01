Horoscope du jour Verseau du dimanche 24 janvier 2021

Amour / Couple **

Il est possible que vous vous sentiez irritée par votre partenaire ce week-end. En ce moment vous avez peut-être l’impression de tourner en rond. Vous avez besoin d’évasion, et auriez envie de partir à la conquête du monde, mais étant sous le quinconce Mercure/Neptune, vous ne préférerez sûrement pas parler de vos rêves à votre conjoint de peur qu’il ne comprenne pas ou que cela le blesse.

Amour / Célibataire **

Vous n’aurez aucune envie de séduire ni d’être séduite. Vous ressentez un grand besoin de solitude pour faire le point, prendre du bon temps, ou digérer une rupture difficile. Ne vous forcez pas à faire la fête ou à accepter des rendez-vous. N’étant pas encline à cela, vous risquez de le faire sentir à votre entourage alors qu’ils n’y sont pour rien.

Travail

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Bien Être

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

