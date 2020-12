Horoscope du jour, vendredi 4 décembre: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Le travail se passera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 4 décembre selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se passera tout au long de la semaine, vous pouvez également le consulter à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

Aujourd’hui, vous devez être prudent car vous aimez que les autres vous approuvent. Et si vous ne vous démarquez pas aujourd’hui, vous vous sentirez un peu découragé. Ne comptez pas sur l’extérieur pour vous sentir bien ou mal. L’important est que ce que vous faites soit en accord avec votre échelle de précision et que vous ne vous jugez pas tellement. Votre propre critique est la plus dure que vous ayez de vous-même.

Amour: Aujourd’hui, vous aurez de l’énergie et de l’amour à donner et à recevoir. Alors ne réfléchissez pas trop et montrez-vous tel que vous êtes. Sans artifice. Vous avez votre propre charme et c’est la chose la plus importante.

Emploi: C’est un jour où votre plus grand défi est vous, et la manière dont, d’une part, vous voulez la liberté, mais d’autre part, vous devez sentir que vous avez le soutien de plus de gens. Le dilemme devra donc être résolu par vous.

Changements: Vous devrez principalement transformer l’importance que vous accordez à une vie prospère et à sa qualité. Ce qui signifie que vos valeurs sont en jeu en ce moment. Plus d’informations…

TAUREAU

Aujourd’hui, vous vous démarquerez par votre optimisme, votre joie et votre désir de profiter de la vie et de tout ce qu’elle a à vous offrir. Votre grande sensibilité vous aidera à apprécier les personnes qui sont plus calmes et qui apportent la paix dans votre esprit et l’amour dans votre cœur. Ce qui signifie que vous pouvez profiter de cette journée pour socialiser et vous ouvrir au monde.

Amour: Aujourd’hui, vous aurez un plus grand sens de l’engagement et de la responsabilité. Ce qui vous aidera dans vos relations et dans la manière dont vous devez encourager l’approche de positions conflictuelles.

Emploi: Vous pourrez briller d’une manière très spéciale aux yeux des autres. Ce qui vous donne l’opportunité de changer votre vie sociale et aussi vos métiers. Et c’est très positif pour vous.

Changements: Il est important que vous appreniez à communiquer de manière plus sereine et avec une plus grande empathie, car cela profitera à votre propre bénéfice et à la façon dont vous affrontez la vie. Plus d’informations…

GÉMEAUX

Aujourd’hui, vous pouvez prendre du recul pour prendre de l’élan et y aller pour tout, de manière calme mais sûre et déterminée. C’est ainsi que vous vous sentirez plus à l’aise et que vous pourrez faire tout ce dont vous avez rêvé, de manière calme et petit à petit. C’est comme si votre rêve se réalisait d’une manière prodigieuse et magique.

Amour: Vous devrez suivre ce que votre cœur vous dicte et vous montrer tel que vous êtes, sans artifice ni attitudes forcées. Puisque de cette façon tout sera plus naturel et beaucoup plus sincère.

Emploi: La douceur et le calme peuvent atteindre plus d’objectifs que si vous le faites de manière agressive ou trop rapidement. Alors vous savez, calmez-vous et étape par étape, tout se réalisera.

Changements: Vos relations avec les autres doivent être basées sur l’harmonie et une manière coopérative de tout faire. Ce qui vous donnera une plus grande sécurité et beaucoup plus de tranquillité d’esprit. Plus d’informations…

CANCER

Aujourd’hui, principalement le dernier décan du cancer remarquera qu’ils doivent gérer leur énergie de manière plus calme. Et si vous n’avez pas assez de vitalité, il vous faudra attendre que ce temps passe pour vous lancer avec plus d’enthousiasme à un autre moment. Vous pouvez avoir des confrontations avec certaines personnes autour de vous. Soyez donc prudent et portez une attention particulière.

Amour: Vous avez besoin de plus de responsabilité et de fermeté dans la manière dont vous vous montrez à votre partenaire. Parce que parfois on se dilue dans le brouillard et on ne peut pas être bien vu. Alors gagnez en estime de soi.

Emploi: Tant les obstacles que les difficultés que vous rencontrez en cours de route vous font penser que tout a une solution difficile. Et ce n’est pas comme ça, mais vous l’admettez comme valable, et vous vous laissez emporter par cet état.

Changements: Vous aidez toujours les autres. Et plus encore si vous les voyez sans protection. C’est un sentiment qui vous fait prêter attention à tous ceux qui ont besoin de soutien et à compter sur vous. Plus d’informations…

Lion

Aujourd’hui, vous aurez une grande vitalité lumineuse qui éclairera votre chemin. Et cela vous aidera à y naviguer de manière plus simple. Ce qui vous donnera une plus grande sécurité. Et, en plus, vous aurez votre grande ténacité et votre engagement à finir tout ce que vous avez entre les mains. Et c’est très louable et chanceux pour vous. Vous passerez une journée très fructueuse.

Amour: Vous êtes dans un moment un peu délicat et vos sentiments sont un peu mélangés. Alors prenez tout doucement et essayez que ce que vous offrez, même si ce n’est pas tant, ait au moins de la chaleur.

Emploi: Vous aurez un défi qui fait face à vos énergies d’une part et à votre capacité à percevoir les émotions d’autre part. Et comme ils ne se combinent pas bien, vous devez les rejoindre pour en tirer le meilleur parti.

Changements: Vous pourrez faire ressortir votre côté le plus gai et le plus amusant pour encourager votre entourage. Et aujourd’hui est le jour où vous devez le montrer d’une manière beaucoup plus efficace que les autres jours. Plus d’informations…

VIERGE

Aujourd’hui, vous pouvez profiter de votre grande force et de votre vitalité d’une manière très pratique et ce qui implique également que vous communiquez de manière claire et précise. Parce que de cette façon, vous pouvez utiliser toute votre intelligence et votre génie. Gardez à l’esprit que c’est une chose d’avoir un grand sens de l’humour et une autre d’être une personne trop ironique.

Amour: Ce jour-là, vous devrez faire beaucoup de votre part pour éviter les dissensions et les malentendus qui ne mènent qu’à des impasses. Alors faites très attention.

Emploi: Vous avez entre vos mains le maximum d’énergie dans vos actions, ce qui vous aidera de manière plus simple à réaliser tout ce que vous avez planifié avec le plus grand soin.

Changements: Vous devez vous occuper des questions internes qui sont très importantes, car il faut qu’il y ait une bonne ambiance et qu’elle soit également organisée entre tous avec un bon consensus. Plus d’informations…

BALANCE

Aujourd’hui sera un peu compliqué pour la manière de communiquer et d’exprimer vos émotions. C’est pourquoi vous devez calmer votre esprit et aussi votre manière de réagir à l’adversité. Utilisez votre capacité à analyser et à voir la vraie signification de ce qui se passe au-delà des simples faits, et vous comprendrez mieux la vie.

Amour: Votre point fort est l’amour qui émane de vous, et que vous pouvez le montrer de manière simple et naturelle, car il aura le plus grand effet. Et les autres le recevront avec plus de force.

Emploi: Vous pourrez utiliser toute votre énergie volcanique et aussi de manière rapide résoudre certains problèmes du passé qui vous préoccupaient; et qu’aujourd’hui vous pouvez avancer.

Changements: L’essentiel sera de changer votre façon de vous exprimer et de traiter les autres. Vous devez vous soucier davantage de vous-même. Et soyez plus naturel lorsque vous exprimez vos opinions. Montrez plus de sécurité. Plus d’informations…

SCORPION

Aujourd’hui, vous remarquerez que tout ce que vous faites vous semblera un peu lourd, car cela ralentira un peu et vous n’aimez pas cela. Puisque vous êtes toujours à la recherche d’efficacité et de rapidité. Vous devez donc vous habituer à être plus calme ET à vous adapter aux changements de manière sereine. Rappelez-vous le dicton « il n’y a pas de mal, car le bien ne vient pas ». Ce sera le résumé de votre journée.

Amour: Aujourd’hui, le secret de bonnes relations sera d’aimer sans mesure et de manière sincère et ouverte. Sans mais, ni comment. Alors pratiquez la vraie compassion.

Emploi: Aujourd’hui vous remarquerez que votre vitalité vous aidera beaucoup à mettre en pratique tout ce dont vous avez besoin pour effectuer vos actions de manière précise et efficace. Alors profitez de cette journée.

Changements: Vous devez résoudre des problèmes financiers et bancaires. Mettez donc votre ingéniosité à l’épreuve et préparez au mieux la présentation de vos demandes. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

Aujourd’hui, vous sentirez que tout semble un peu plus compliqué, puisque vous vous sentirez un peu hors de propos, ou peut-être d’une manière plus nostalgique. Vous devez donc profiter de votre grand optimisme et vous remonter le moral, pour pouvoir organiser les nombreuses actions que vous devez réaliser ce jour-là et qui nécessitent vos grandes compétences.

Amour: Aujourd’hui sera une journée où vous aurez besoin d’une grande paix et d’une bonne dose de solitude et / ou d’individualité. Alors ne soyez conscient de rien, si ce n’est de vous sentir à l’aise.

Emploi: Vous aurez la liberté d’action et le désir d’entreprendre toutes les choses à votre manière et d’une manière plus individualiste et personnelle. Ce n’est pas grave parce que de cette façon, les autres n’interféreront pas avec votre travail.

Changements: C’est une journée spéciale pour tout faire à votre manière. Et surtout ce sera une journée pour prendre soin de vous et des activités que vous aimez, pour pouvoir en profiter à votre guise. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Aujourd’hui est un jour où vous remarquerez que vous avez de nombreux fronts contre vous. Mais cela ne devrait pas être une raison suffisante pour arrêter vos activités. Au contraire, vous devrez éliminer les «forces de faiblesse» et gagner en élan pour tout ce que vous avez à faire. Et aussi vous encourager à vous sentir beaucoup plus vital et de bonne humeur.

Amour: Il est important qu’aujourd’hui vous perceviez l’admiration et le grand amour qu’ils ressentent pour vous, à la fois votre partenaire et les gens qui vous entourent. Alors profitez des moments radieux de votre vie.

Emploi: Vous êtes dans une journée où vous remarquerez que vous aurez une grande efficacité dans la manière dont vous menez vos affaires. Alors allez-y, car vous irez un long chemin et vous vous sentirez bien par la suite.

Changements: C’est une journée idéale pour régler les problèmes que vous avez en suspens depuis longtemps. Et maintenant, le moment est venu où vous pouvez leur donner une issue rapide et définitive. Plus d’informations…

VERSEAU

Vous remarquerez une certaine instabilité qui vous conduira à prendre des mesures plus énergiques, à vous sentir plus en sécurité et à vous démarquer comme vous le souhaitez. Vous aurez un fort désir d’aider les personnes qui ont le plus besoin de soins et d’amour. Et cela vous fera vous sentir beaucoup plus heureux. Et ainsi vous égayerez la journée.

Amour: Vous organiserez votre journée de manière à avoir des moments pour vous et du temps pour les autres. Mais tu n’aimes pas être traqué. Alors prenez votre temps pour vous et profitez-en.

Emploi: Aujourd’hui, vous devrez tout planifier avec soin et sans vous tracasser, car les résultats seront à l’opposé de ce que vous recherchez. Alors organisez-vous.

Changements: Il est important que vous appreniez à avoir vos projets bien analysés et précis, car sinon vous remarquerez que tout se passe comme vous vous y attendiez le moins. Et tu n’aimes pas ça. Plus d’informations…

POISSONS

Aujourd’hui, vous aurez une grande sensibilité et un amour à répartir parmi les personnes que vous aimez. Et si vous ne perdez pas votre sang-froid, dans certains moments, vous serez une personne très gentille et aimante. Alors profitez de cet état pour mettre vos affaires sur la bonne voie. Et que tout est plus positif et agréable.

Amour: Vous aurez beaucoup de vitalité et beaucoup d’énergie positive et émouvante pour cette journée. Alors peut-être que vous voulez danser et profiter de tout ce qui est beau et de votre côté artistique, ce jour-là.

Emploi: La meilleure chose que vous puissiez faire est d’utiliser votre côté amical. Parce que vous sentirez que tout « devient un monde pour vous », ou que tout va en montée, comme d’autres disent. Alors organisez tout calmement et patiemment.

Changements: Vous devez élargir votre cercle d’amis. Si vous ne pouvez pas le faire directement, peut-être via les réseaux, ce serait une bonne option. Former des groupes d’activités sympas. Plus d’informations…