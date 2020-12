Horoscope du jour, vendredi 1er janvier: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Votre travail se passera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 1er janvier selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se passera tout au long de la semaine, vous pouvez également le vérifier à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

Aujourd’hui, vous commencez une nouvelle étape dans laquelle la partie efficace sera grandement bénéfique et ce qui a à voir avec les relations que vous entretenez. Vous pouvez donner votre amour d’une manière très spéciale et sincère. Tout cela vous aidera à vous sentir plus en sécurité et à vous concentrer sur tout ce que vous allez faire de nouveau. C’est une belle avancée dans vos performances.

AMOUR: Vous aurez le besoin de montrer votre affection d’une manière sincère et différente. Vous sentirez qu’il est né du centre de votre cœur et qu’il affecte également votre émotion et l’intellect que vous possédez.

EMPLOI: Il est important que vous commenciez cette nouvelle année avec beaucoup d’élan, mais de manière calme et sereine. Puisque tout ce qui découle de votre génie sera merveilleux.

CHANGEMENTS: Des projets ingénieux et sûrs verront le jour, car votre tempérance et votre confiance en vous ont été très marquées. Alors saisissez l’occasion pour commencer de nouvelles choses dans votre vie. Plus d’informations…

TAUREAU

Aujourd’hui vous devrez vous mettre d’accord sur les deux facettes de votre vie, et les deux hémisphères afin de prolonger toutes vos idées et qu’elles se combinent de la manière la plus appropriée. Il sera important que vous mainteniez toujours un environnement convivial et agréable. Puisque la chose la plus importante à partir de maintenant sera votre cœur et votre intuition.

AMOUR: Aujourd’hui, vous remarquerez que votre cœur commence à battre d’une manière différente. Et cette vie vous atteint d’une manière plus profonde; puisque votre sensibilité sera considérablement augmentée. Flux avec l’univers et tout ira bien.

EMPLOI: Vous pouvez obtenir de nouvelles idées et équilibrer votre esprit pour faire émerger à nouveau votre génie comme il le faisait il y a des années. de cette façon, vous atteindrez des objectifs incroyables.

CHANGEMENTS: C’est une journée pour s’ouvrir à de nouvelles idées et à d’autres cercles d’amitié; car grâce à eux, vous pourrez trouver des activités qui rempliront votre vie et la rendront plus saine et plus agréable. Plus d’informations…

GÉMEAUX

Aujourd’hui, ce sera une journée spéciale car vous allez commencer une année très enrichissante, et dans laquelle vous aurez de nombreuses occasions d’effectuer différentes actions qui vous mèneront à l’endroit précis où vous devez être. Vous vous en rendrez compte petit à petit et si vous suivez votre instinct, il vous montrera la destination qui vous est indiquée. C’est pourquoi cela coule avec l’univers que tout sera très simple.

AMOUR: La chose la plus importante sera que l’affection coule de votre cœur. Et que, à travers elle, vos émotions ressentent l’énergie et l’humeur des autres. De là, vous pouvez les aider de la manière la plus précise.

EMPLOI: Votre façon de travailler sera beaucoup plus intuitive, puisque vous suivrez votre instinct et votre perception à tout moment. Et c’est la chose la plus importante pour pouvoir prendre des décisions correctes.

CHANGEMENTS: C’est le moment idéal pour apprendre quelque chose de nouveau qui manque dans votre vie. Ce n’est peut-être pas une connaissance d’étude, car ce sont peut-être des expériences que vous vivrez de l’intérieur et que vous pourrez transmettre aux autres. Plus d’informations…

CANCER

Aujourd’hui, vous commencerez cette année très fortement. Vous devez donc mettre votre concentration et votre sérénité en ordre à tout moment. Puisque votre sensibilité particulière a également besoin de pragmatisme pour pouvoir fonctionner de manière beaucoup plus efficace et sûre. Vous pouvez lancer de nouvelles idées et profiter de tout ce qui vient dans votre vie.

AMOUR: Votre façon de protéger et d’aider les autres est toujours très bien accueillie. Mais cette année, vous devez également raisonner sur les raisons qui vous poussent à le faire avec certaines personnes et non avec d’autres. Et pourquoi.

EMPLOI: Vous devrez préparer chaque jour avec beaucoup de soin et une grande attention. Car si vous partez de ces prémisses, tout ce que vous faites a un succès garanti, ce qui vous donnera beaucoup de confiance.

CHANGEMENTS: Aujourd’hui est un jour pour commencer à valoriser certaines attitudes et compétences que vous avez dans votre vie et que parfois vous n’utilisez pas. Passez en revue lentement et voyez lesquels sont les plus nécessaires. Plus d’informations…

Lion

Aujourd’hui, votre grand sens du devoir et de la responsabilité est arrivé à la conclusion que vous entamiez une année très fertile. Vous devez être très vigilant pour profiter de toutes les opportunités qui se présentent autour de vous. Ce sera une année très chargée et dans laquelle vous connaissez déjà le dicton: «les pêcheurs gagnent une rivière en difficulté».

AMOUR: Votre bonté est la principale chose qui marque votre début cette année. Et la façon dont vous vous occupez des autres et les soutenez sera formidable. C’est pourquoi vous devez avoir la certitude que l’amour que vous vous donnez sera multiplié.

EMPLOI: Vous commencez une nouvelle étape dans laquelle tout paraîtra nouveau. Mais votre connaissance est très profonde dans n’importe quel sujet. Et c’est pourquoi vous pouvez entreprendre n’importe quelle entreprise avec l’attention nécessaire.

CHANGEMENTS: Vous remarquerez que vous devez avoir des relations avec plus de personnes et peut-être changer d’attitude au cours de celles-ci. Il sera fortement conseillé que vous écoutiez d’abord ce qu’ils recherchent afin d’offrir ce que vous avez. Plus d’informations…

VIERGE

Votre énergie sera très puissante et vous pourrez l’étendre à la distance que vous souhaitez. Cela signifie que vous avez appris à déplacer votre énergie et à la transporter avec vous. Tout ce que vous faites pour les autres sera bien accueilli. Et surtout ce qui a été fait avec les personnes les plus nécessiteuses, car en prenant soin d’eux, votre vie sera plus remplie; et une partie de l’affection que vous recevrez dans le moment.

AMOUR: Ce sera une année pendant laquelle votre énergie sera très vitale et sera accompagnée de beaucoup d’amour pour les autres. Tout cela vous remplira profondément d’amour et vous pourrez l’étendre autour de vous et avec tous ceux qui vous entourent.

EMPLOI: Votre manière d’exercer votre profession sera différente et vous prendrez en compte d’autres locaux. Il est important que vous changiez votre point de vue et votre façon de tout faire à ce moment.

CHANGEMENTS: Prendre soin de vous sera la chose la plus importante dont vous devrez vous occuper. Parce que si vous ne vous sentez pas bien, vous ne pourrez pas vous occuper des autres. La chose la plus cruciale sera donc votre bien-être personnel. Plus d’informations…

BALANCE

La chose principale que vous devrez suivre sera votre instinct et votre intuition, car ils marqueront votre nouveau destin. Vous devez sortir de ce cercle dans lequel vous vous trouvez. parce que parfois vous vous sentez très à l’aise, mais vous n’évoluez pas. Et cette année, vous devez changer vos habitudes et vos coutumes, car de cette manière vous serez plus heureux et vous pourrez vous ouvrir à de nouvelles activités dont vous avez besoin dans votre vie.

AMOUR: Vous saurez comment suivre les préceptes de votre cœur et c’est la chose la plus importante en ce moment. Parce que dans la vie, tout est animé par l’affection et par les sentiments que vous avez envers les autres.

EMPLOI: Vous devrez équilibrer le temps que vous consacrez à vos tâches avec les moments de repos. Et de cette façon, vous devrez combiner les deux pour vous sentir de meilleure humeur et de dextérité.

CHANGEMENTS: C’est le moment d’apprendre quelles activités sont les plus indiquées et qui peuvent changer le rythme de votre vie. De cette façon, vous vous sentirez plus confiant et en sécurité. Plus d’informations…

SCORPION

Vous commencerez par quelques tensions, qui vous aideront en revanche à rationaliser vos affaires et à faire face aux différentes problématiques que vous devrez mener de manière très attentive et perspicace. Ainsi, plus tôt vous le préparez et le planifiez, vous pouvez commencer à tout mettre en pratique de manière plus calme et plus sereine.

AMOUR: Vous devrez apprendre à être plus naturel dans ces domaines; car parfois vous restez très à l’écart et ne montrez pas votre affection, à cause de vos occupations et de votre évitement continu.

EMPLOI: Vous saurez vous organiser de manière très efficace et en même temps assez pratique. Puisque vous avez beaucoup d’expérience et que cela vous donnera une plus grande sécurité dans tout ce que vous faites.

CHANGEMENTS: Il sera important que vous contactiez les vôtres et votre famille d’une manière plus agréable et avec un ton plus compatissant. car souvent, vous n’avez pas de juste milieu dans votre façon de vous exprimer. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

Cette année, vous pourrez combiner votre expérience avec votre façon d’être joyeux. Et de cette façon, tout ce que vous faites vous ressortira. parce que l’univers sera proche de vous lorsque vous aiderez les autres. C’est pourquoi de temps en temps vous vous rendrez compte que vous recevez des cadeaux et que votre vie devient comme un paradis pour tout ce que vous avez donné.

AMOUR: Vous devez être dans une ambiance harmonieuse soit entre amis, soit avec vos proches. Vous ne ressentez pas vraiment l’agitation, car vous serez à un moment où vous serez une personne assez calme.

EMPLOI: Vous devez très bien séparer la phase dans laquelle vous exercez vos occupations et une phase très différente dans laquelle vous vous consacrez au repos et à la détente. Et les deux doivent bien se combiner pour que votre bien-être personnel soit parfait.

CHANGEMENTS: Le plus important sera de rester en contact avec vos amis pour échanger des opinions et être de bonne humeur, comme toujours. Et aussi encourager les autres. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Il y a des moments où sans savoir pourquoi on se rend compte qu’il faut changer de cap et emprunter d’autres chemins inhabituels. Parfois, vous avez une sensibilité exagérée ou des sautes d’humeur très fortes. Et c’est pourquoi vous devez tout équilibrer et être sûr que ce que vous faites est bien pensé et analysé pour être pratique.

AMOUR: Vous devez équilibrer les échelles du passé et du présent afin d’être une personne juste avec les autres. Et vous devez vous rappeler que celui qui donne plus est plus heureux et, surtout, reçoit plus.

EMPLOI: Dans ce domaine, vous vous déplacerez assez bien tant que vous suivrez votre côté pratique et raisonnable. Si vous voulez être aventureux, vous pouvez parfois sortir un peu des sentiers battus et vous l’apprécierez aussi.

CHANGEMENTS: Vous devez commander votre partie financière et anticiper toutes les dépenses nécessaires à l’avance. Vous pouvez également investir dans quelque chose de sûr et qui vous convaincra. Plus d’informations…

VERSEAU

Vous devez être d’accord avec vos pensées et votre inspiration, car ensemble, elles forment un tandem très important dans votre vie. Vous êtes une personne aventureuse mais vous n’aimez pas du tout prendre de risques. Alors gardez tout ce que vous faites confirmé et organisé de manière pratique. Vous n’aurez donc pas à vous soucier de tout tous les deux pendant trois.

AMOUR: Vous pourrez canaliser ce domaine de votre vie avec amour, comme toujours. Et vous devriez également vous sentir très bien lorsque vous recevez le divertissement précis en raison de votre façon d’être.

EMPLOI: Vous aurez suffisamment de perspicacité pour savoir dans quels domaines vous pouvez vous impliquer et dans lesquels vous ne pouvez pas. Gardez donc votre attention très alerte et regardez bien tous les détails.

CHANGEMENTS: Vous commencerez une période très vivante et différente de la précédente. Et l’essentiel sera que vos attitudes et même votre physique changent. C’est le moyen de manifester votre nouvelle personnalité. Plus d’informations…

POISSONS

Vous devez maintenant démontrer votre pouvoir à travers la parole. Et pour cela, vous devez faire très attention à tout ce que vous dites et à la façon dont vous le faites. Le ton est très important dans la façon dont il est reçu par les autres. Alors n’oubliez pas de toujours garder la bonne humeur et le sourire qui vous caractérisent. Ce sera une entrée très spéciale et différente dans l’année.

AMOUR: Votre grande disposition envers les autres vous fera immédiatement ressentir l’affection de chacun. d’autres vous entourent parce qu’ils ont toujours été une personne prête à aider et à donner le meilleur de vous-même à tout le monde.

EMPLOI: Vous devrez effectuer votre travail de manière beaucoup plus discrète et calme. Depuis cette année commence avec beaucoup d’énergie et beaucoup de mouvement. Tout ce que j’ai été arrêté jusqu’à présent sera rationalisé d’une manière différente.

CHANGEMENTS: Il est temps de demander un rêve tant attendu, maintenant au début de l’année; Car votre vitalité et la fougue du moment vous aideront à savoir ce que vous devez faire pour y parvenir. Plus d’informations…