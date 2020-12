Horoscope du jour, vendredi 11 décembre: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler avec «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Le travail se passera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 11 décembre selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se déroulera tout au long de la semaine, vous pouvez également le vérifier à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

Aujourd’hui, votre esprit sera très convaincant et vos activités seront aussi brillantes et menées avec sympathie et avec beaucoup d’indépendance et de personnalité. La seule chose que vous devriez éviter est un élan trop exalté, car cela peut vous faire perdre une partie de tout ce que vous auriez de chance ce jour-là; car vous manqueriez certaines opportunités en raison de la précipitation.

Amour: Aujourd’hui, vous devez vous soutenir dans vos compétences en communication verbale et non verbale. Votre nature ce jour-là sera plus sensible et très imaginative; qui sera idéal pour les moments romantiques.

Emploi: C’est un jour où vous aurez des surprises inattendues. Ignorez ceux qui ne vous intéressent pas. Et tenez-vous-en aux aspects positifs; puisque votre façon de réagir agréable et rapide sera vos clés.

Changements: Vous devrez aborder la manière de réaliser les transactions et les accords d’une manière différente et plus innovante. Ce sera un grand succès pour tout ce que vous faites à partir de maintenant. Plus d’informations…

TAUREAU

Aujourd’hui, la bonne fortune est privilégiée dans vos affaires. Et aussi l’ambiance artistique et créative vous entourera. Vous aurez une grande capacité psychologique à connaître les gens et à connaître leurs intentions. Ce qui est important en matière de relation. Il a également la chance de savoir ce que vous voulez vraiment.

Amour: Aujourd’hui, vous aurez la possibilité de faire le point sur vos relations et les échecs que vous y avez subis. Il est important d’apprendre ce que signifie un véritable engagement et une véritable préoccupation pour le couple.

Emploi: Vous devrez trouver ce qui vous rend vraiment heureux, car de cette façon, ce que vous faites sera votre passe-temps et vous ne travaillerez aucun jour de votre vie. Votre instinct artistique est le point culminant.

Changements: Il est important que vous preniez soin de votre bien-être physique et mental et que vous vous déplaciez lentement dans la vie. Votre persévérance et votre sérénité vous donneront les indications pour vous sentir plus en sécurité et en satisfaction.Plus d’informations …

GÉMEAUX

Aujourd’hui, vous pouvez compter sur votre jovialité et votre façon de tout faire, puisque vous savez où aller et ce que vous voulez vraiment. C’est pourquoi vous devez utiliser vos dons, qui sont votre grande sensibilité et votre intuition, et qui vous aident dans votre cheminement dans la vie. Vous pourrez briller pour votre grande vitalité et votre joie intérieure qui se reflètent dans votre manière d’être.

Amour: Votre gentillesse et votre sympathie sont les clés pour que vos relations fonctionnent bien. Alors laissez-vous emporter par vos instincts et tout sera beaucoup plus facile.

Emploi: Aujourd’hui, vous avez la chance de créer un environnement agréable et créatif dans lequel votre art et celui des autres autour de vous brillent d’une manière merveilleuse. Et ce sera très réconfortant et convivial.

Changements: Votre façon de vous amuser et de vous amuser sera très agréable, car ils incluent des amis et une famille importants. Donc, traiter avec tous sera formidable. Plus d’informations…

CANCER

Aujourd’hui, vous remarquerez que vos blocages émotionnels surviennent parce que votre monde émotionnel est trop engagé dans la façon dont vous ressentez tout. Vous êtes une personne très critique de vous-même et cela ne vous est pas favorable. Vous devez ouvrir votre manche et vous sentir plus à l’aise et vous permettre un plus grand degré de confiance et d’acceptation.

Amour: Vos sentiments profonds et délicats vous aideront à faire passer cette journée d’une manière très agréable. Et surtout que vous pouvez avoir des moments idylliques.

Emploi: Vous devez apprendre à faire la distinction entre la réalité et la fiction. Apprenez donc à utiliser votre sixième sens et aussi votre grande sympathie. Et de cette façon, tout se passera bien.

Changements: Votre grande transformation aujourd’hui est liée à la maison et à la famille. Faites donc attention à un problème important qui se posera lorsque vous vous y attendez le moins. Plus d’informations…

Lion

Aujourd’hui, vous emprunterez un chemin un peu intime et avec lequel vous pourrez approfondir vos attitudes intellectuelles. Et votre intuition sera également considérablement augmentée, ce qui vous aidera d’une manière très spéciale. Votre tête sera pleine d’idées et de pensées qui vous hanteront une bonne partie de la journée. Utilisez les valides et les autres, laissez-les s’estomper.

Amour: Ce sera une journée très intime et gracieuse. De quoi faciliter vos relations et la façon de pouvoir parler calmement et sur des sujets qui vous intéressent tous les deux, sur les affaires familiales.

Emploi: Aujourd’hui, vous pouvez briller d’une manière incroyable. Et votre intellect sera très actif. Et ce que vous remarquerez aussi, c’est que vous devez contrôler vos pulsions et tout repenser avec plus de calme.

Changements: Vous devrez renouveler votre façon d’interagir avec les autres et de vous exprimer de manière plus agréable et naturelle, car ainsi tout fonctionnera de manière beaucoup plus fluide. Plus d’informations…

VIERGE

Aujourd’hui, vous devez utiliser votre esprit actif et votre grande perception pour vous aider tous les deux dans tout ce que vous avez à faire. Vous sentirez que votre dynamisme est très ému et que vous pourrez effectuer de nombreuses actions que vous aviez arrêtées il y a longtemps. Les autres se rapprocheront parce que vous vous démarquerez de tous, par votre grand succès dans tout ce que vous faites.

Amour: En ce jour, votre profondeur et vos sentiments les plus nobles et les plus affectueux seront très importants; parce que de cette façon, vous maintiendrez des relations d’une manière agréable et très idéale.

Emploi: Votre grande vitalité vous accompagnera et vous aidera à vous sentir plus dynamique. Et il sera très important que vous utilisiez votre grande capacité intellectuelle et votre façon d’être si gentil.

Changements: Vous devez principalement vous occuper de vos affaires financières et de tout ce qui a trait à la stabilité financière et aux investissements. Faites attention très précisément. Plus d’informations…

BALANCE

Aujourd’hui sera un jour spécial car vous aimerez profiter de la beauté de la vie et de tout ce que vous chérissez avec votre cœur. Vous aurez le pouvoir de connaître les autres, simplement par leurs gestes ou leurs regards. Cela vous permettra de vous prononcer plus facilement d’une manière ou d’une autre, en fonction de ce que vous percevez. Votre charme et votre joie seront observables de loin et vous en attirerez d’autres à vos côtés.

Amour: Il vous sera difficile de décider des différentes options. Et c’est que parfois vous avez besoin de l’approbation des autres. Vous devriez éviter d’être si prévisible et de profiter de la nouveauté.

Emploi: Vos liens émotionnels sont trop intenses. Apprendre à connaître les autres en profondeur; Par conséquent, vous devez d’abord vous connaître et travailler sur votre véritable individualité.

Changements: Ce que vous aimez le plus, c’est d’être avec des amis de confiance. Mais vous devez varier la façon dont vous partagez car à ce moment, il est difficile de suivre les mêmes directives. Plus d’informations…

SCORPION

Aujourd’hui, vous remarquerez que votre grande tension émotionnelle vient des liens que vous entretenez avec les personnes que vous aimez le plus. Et c’est pourquoi il est si difficile pour vous de vous en détacher et de vous sentir plus libre. Votre grande imagination et votre capacité à aider les autres seront très développées ce jour-là. Et vous leur accorderez également la priorité sur d’autres questions.

Amour: Parfois, vous ne voulez pas voir la réalité qui est devant vous. Parce que vous préférez l’idéaliser. Et toujours, votre amour et votre bienveillance vous aideront à vous sentir proche de la personne que vous aimez.

Emploi: Aujourd’hui, vous remarquerez que vous voulez tout contrôler. Et que vous avez une grande vitalité physique et intellectuelle qui vous aidera et facilitera votre travail, d’une manière incroyable.

Changements: Vous devez déplacer vos idées fixes, et les rendre plus flexibles, vers une vision plus calme et plus calme de la vie. Ainsi, vous vous sentirez plus détendu et avec moins de nervosité et de stress. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

Aujourd’hui, vous sentirez que votre potentiel et votre patience augmentent. Et que vous ressentez une certaine attirance pour les questions liées au mystère et à l’au-delà. Vous êtes une personne charmante et gentille. Et vous devez éviter ce jour-là d’avoir des dépenses excessives qui provoquent un déséquilibre dans votre économie. Tenez-vous-en à ce que vous avez préalablement approuvé et ne retirez pas ces dépenses.

Amour: Aujourd’hui est un jour de chance car la fortune vous entoure et cela vous aidera à être une personne plus gentille et plus aimable que d’habitude. Suivez vos intuitions et n’en doutez pas.

Emploi: Vous remarquerez que vous avez beaucoup d’esprit et de brillance avant les autres. Votre seule fin lâche est que vous devez apprendre à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, pour éviter des erreurs incongrues.

Changements: C’est une journée pour réaliser vos projets avec des amis de manière plus efficace et agile. Et évitez de tout remettre à plus tard car vous pensez qu’il est encore difficile de le mûrir davantage. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Aujourd’hui est un jour où votre travail et votre dévouement seront clairement remarqués, et par tous ceux qui vous entourent. Votre caractère plus amical et bienveillant attirera l’attention et vous offrira l’opportunité de vous rapprocher des autres de manière plus agréable et sincère. Vous activerez votre cercle d’amis; et avec elle votre appréciation de la joie.

Amour: Vous remarquerez que vos plans et objectifs dépendent beaucoup de l’amour que vous leur donnez; Et la façon dont vous savez écouter l’être cher, alors préparez cette journée d’une manière spéciale.

Emploi: Votre grande vitalité et votre ingéniosité vous aideront à atteindre vos objectifs; Merci pour votre dévouement et votre patience dans tout ce que vous faites.

Changements: C’est une journée où votre projection sociale sera très efficace et vous ferez connaissance avec d’autres personnes, avec lesquelles vous vous intégrerez très bien, et vous pourrez vous entraider. Plus d’informations…

VERSEAU

Vous devez ignorer les difficultés et / ou les erreurs du passé, car la seule chose que vous obtenez est de fermer la porte à d’autres nouvelles opportunités. Votre magie et votre créativité sont très bonnes; Alors n’abandonnez pas vos efforts et face à de nouvelles initiatives, sautez-y. Votre calme et votre calme vous aideront à tout faire avancer.

Amour: Vous accorderez de l’importance à votre sens de la liberté et à votre grande ingéniosité et passion, pour rendre cette journée différente et très harmonieuse. Il suffit de tout faire avec beaucoup de calme et de patience.

Emploi: Aujourd’hui, vous saurez ce que vous recherchez et votre sympathie débordante vous aidera à y parvenir. Vous utiliserez également votre grande intuition et vos antécédents psychologiques pour des moments de confusion.

Changements: Votre plus grand apprentissage, passe par la manière d’utiliser votre vitalité, mais évitez que cela soit précipité. Si vous le faites avec beaucoup d’attention, vous aurez tout gagné à l’avance. Plus d’informations…

POISSONS

Aujourd’hui, vous aurez la chance de privilégier la fortune, mais pour cela, vous devrez être une personne plus déterminée dans ce que vous choisissez et être plus sûr de tout ce que vous faites, car c’est la chose la plus importante en ce moment. Vous devez vous laisser emporter par vos intuitions. Et vous avez peur de perdre le contrôle si vous ne maîtrisez pas vos instincts. Soyez calme et tout sera positif.

Amour: Vous avez peur de ne pas savoir comment réagir, ou de vous bloquer parfois, ce qui pourrait rendre vos relations difficiles. Vous devrez vous laisser emporter par votre amour, et tout sera plus facile.

Emploi: Vous aurez plus de patience et si vous utilisez également des méthodes fiables que vous avez déjà utilisées auparavant, vous aurez plus confiance en vos résultats et tout sera plus facile.

Changements: Si vous vous sentez la bienvenue, votre caractère sociable et amical se démarque. Et puis vous donnez le meilleur de vous-même. Alors profitez de cette belle journée pour le prouver.Plus d’informations …