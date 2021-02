Horoscope du jour Taureau du vendredi 19 février 2021

Amour / Couple ****

Même si cela vous semble difficile, cela vous fera le plus grand bien d’arriver à se passer l’un de l’autre de temps en temps. Ce sera la clé du succès de votre couple et cela vous permettra de rester ensemble de nombreuse années. Vous serez bien plus forts en tant que couple en acceptant de laisser sa liberté à l’autre. En fait, vous restez addicts l’un à l’autre mais vous apprenez à avoir chacun votre propre jardin secret. Suivez vos propres envies sans forcer votre moitié à vous suivre en faisant des concessions.

Amour / Célibataire ****

Ce soir, vous allez croiser une personne qui pourrait bien devenir l’homme de votre vie. Même si cette personne a le profil idéal que votre conscience réclame, ne vous emballez pas. Connaissez vos forces et vos faiblesses pour exploiter au mieux vos atouts. Cette rencontre pourrait bien devenir une date marquante dans votre vie alors ne vous mettez pas la pression pour vivre ces moments dans les conditions les plus agréables. Ce n’est pas le moment de paniquer. Respirez un grand coup et ayez confiance en votre avenir.

Travail *****

Le vendredi annonce la césure du week-end. C’est donc le bon moment pour saluer vos collègues et leur dire tout le bien que vous pensez de leur efforts cette semaine. Un simple « Bon week-end » suffit si vous n’avez pas plus d’affinités que ça avec la personne. Accordez-y une importance particulière chaque vendredi. Cela aidera chacun à achever sa semaine en se sentant bien, vous y compris!

Bien Être ***

Vous n’avez pas assez d’activités qui vous fassent vraiment plaisir dans votre quotidien. La course contre la montre entre le travail, les proches et la gestion du quotidien, malmène votre mode de vie. Si vous avez quelqu’un que vous aimez de disponible, un simple coup de fil à ce proche suffira à vous revigorer. Alors n’hésitez pas à vous tourner vers les autres.

