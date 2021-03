Horoscope du jour Taureau du vendredi 12 mars 2021

Amour / Couple **

Rien de pire que d’avoir des doutes sur votre moitié. Ils vous obsèdent du soir et matin et vous ne savez pas comment procéder pour les dissiper. Pour ne rien arranger, le comportement de votre homme est de plus en plus suspect. Ne laissez pas toutes ces idées négatives vous dévorer, agissez et quitte à taper du poing sur la table, demandez à celui qui partage votre vie de s’expliquer.

Amour / Célibataire **

Vous vous sentez si seule et si désespérée que vous êtes capable de vous abandonner dans les bras du premier homme qui vous accordera ne serait-ce qu’une petite miette d’attention. Cette attitude vous dessert et ne vous apportera rien de bon. N’oubliez pas qu’il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Soyez patiente, votre tour viendra un jour.

Travail ***

L’on vous met beaucoup trop la pression. Paralysée par le stress, vous êtes incapable d’avancer et totalement improductive. Au final c’est un cercle vicieux. Plus l’on en exige de vous, moins bien vous travaillez ; et moins bien vous travaillez, plus l’on en exige de vous. Mais bonne nouvelle, c’est vendredi ! Ce soir vous pourrez enfin vous déconnecter et vous relaxer.

Bien Être ***

Vous êtes fatiguée physiquement et mentalement. Si vous n’aviez pas encore trouvé le temps d’y remédier, ce soir, vous aurez l’occasion de vous laisser aller. Un bon bain chaud pourrait vous soulager et une bonne petite sortie, histoire de vous changer les idées. Évitez tout de même de revoir vos collègues de travail. Vous avez besoin de couper les ponts avec votre vie professionnelle.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :