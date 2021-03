Horoscope du jour Taureau du samedi 6 mars 2021

Amour / Couple **

Avec votre moitié, vous ne savez plus sur quel pied danser. Un jour tout est beau, tout est rose, le lendemain tout est noir. Mettez vos plannings respectifs en pause et profitez du week-end pour vous retrouver. Les moments d’intimités, loin du monde, juste entre vous sont sûrement ce qui fait défaut à votre couple.

Amour / Célibataire **

Après toutes les déconvenues que vous avez traversées, les rendez-vous annulés et les têtes à tête avec des types louches, vous avez peur de vous engager dans une nouvelle relation et vous fuyez l‘occasion de faire des rencontres. Paradoxalement, vous souffrez de la solitude. Pensez à ce proverbe espagnol « Vivir con miedo es como vivir a medias ». Vivre dans la peur c’est comme vivre une demi-vie. Mettez vos appréhensions de côté et laissez faire les choses.

Loisir **

Vous avez l’impression d’être obligée de rentabiliser chaque minute de votre vie, et à force de vivre à fond à l’heure vous passez à côté de bon moment et de plaisir tout simple, comme se poser devant un film, ou s’allonger sur le lit pour une petite sieste. Écoutez votre corps et détendez-vous, ce n’est pas parce que vous ne faites rien d’utile que vous êtes inutile.

Social ***

Vous vous sentez incompris(e) par votre entourage. Vos proches ont en effet un peu de mal à accepter vos choix et vos motivations, mais même si cela impacte votre moral, vous persistez dans la même direction et vous avez bien raison. Après tout, vous êtes la personne la plus à même de juger ce qu’il y a de mieux pour vous.

