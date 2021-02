Horoscope du jour Taureau du samedi 27 février 2021

Amour / Couple ****

Ce week-end amoureux sera marqué par l’harmonie et la compréhension. Vous êtes sur la même longueur d’onde que votre compagnon et vous en rendre compte vous ravira. Vous faites le point et réalisez que l’Amour et le désir sont toujours aussi forts qu’aux temps des premiers émois. Vous surmontez les obstacles un à un avec votre moitié, ce qui vous donne l’impression de vivre un amour invincible !

Amour / Célibataire ****

Ce week-end pourrait bouleverser vos principes bien arrêtés. Tout n’est pas tout blanc ou tout noir, et vous vous en rendrez enfin compte ! Restez ouverte aux nouvelles rencontres, ou aux retrouvailles. Le grand Amour se cache peut-être là où vous ne l’auriez jamais soupçonné… Ne vous arrêtez donc pas aux apparences. Vous pourriez être surprise !

Loisir ****

Vous qui avez tendance à regarder tout changement d’un assez mauvais œil, vous risquez d’être servie en cette fin de semaine ! L’on vous fera participer à des activités vers lesquelles vous n’auriez même pas approché un doigt auparavant… Ce qui permettra de repousser vos limites et peut-être vous montrer que le changement peut aussi avoir du bon !

Social **

Vous aurez tendance à vous inquiéter pour vos proches de façon excessive et disproportionnée. Et même si ces derniers feront tout pour vous rassurer, cela n’y changera rien. Pourtant vous pouvez respirer, tout va bien. Cessez de vous tourmenter en imaginant toujours le pire. Cela affecte votre moral et vous créé des anxiétés complètement vides de sens.

