Horoscope du jour Taureau du samedi 20 février 2021

Amour / Couple ***

Vous aurez bien du mal à reconnaître vos torts. Comment ça, vous n’avez pas toujours raison ?! Baissez pavillon et vous verrez que les choses se dérouleront bien plus simplement comme ça. Votre conjoint sera compréhensif, mais sa patience a des limites. Ce qui le fera rire au début du conflit risque bien d’attiser sa colère si vous continuez à vous entêter.

Amour / Célibataire ***

Votre besoin de toujours avoir raison risque de vous fermer des portes. À force d’entrer en conflit avec tout le monde, vous loupez l’occasion de tisser des liens de nature romantique avec une personne de votre entourage. Dommage ! Lorsque vous vous en rendrez compte, il sera trop tard. Alors, changez vite votre fusil d’épaule et soyez un peu plus conciliante !

Loisir **

La position des planètes ne joue pas en votre faveur ce week-end. Mieux vaudrait vous tenir tranquille et rester sagement assise devant la télé ou bien lire un livre. Quitte à vous ennuyer ! Toute activité sportive risque de se solder par un bras ou une jambe cassée. Pire ! Imaginez que vous vous ridiculisiez en public ?! Mieux vaut prévenir que guérir !

Social ****

Vous le savez, vous et vos amis, c’est pour la vie. Cela se vérifie ce week-end, les visites se succéderont sans jamais vous lasser. Rires et confidences seront au rendez-vous. Avec votre famille, tout va pour le mieux. Enfin presque… un conflit avec votre frère ou votre sœur pourrait bien éclater. Moralité : samedi et dimanche, mieux vaut être fille unique !

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :