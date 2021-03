Horoscope du jour Taureau du mercredi 3 mars 2021

Amour / Couple ****

Ce mercredi, un projet en commun renforcera vos liens. Collaborez ensemble vous permettra de tester votre compatibilité et votre capacité à vous supporter dans des conditions difficiles. Mais vous n’avez aucune inquiétude à avoir puisque vous êtes unie comme les doigts de la main et complémentaire ce dont peu de couples peuvent se vanter.

Amour / Célibataire ****

Vous n’avez jamais été de celles qui croient au coup de foudre et pourtant, d’après Jupiter, ce mercredi il se pourrait bien que le courant passe avec un bel inconnu. En sa présence, vous vous sentirez comme électrisée. Le hasard ? La chance ou le destin ? Qui sait ? Ce qui est sûr c’est que cet homme, si vous le voulez bien, pourrait changer vos lendemains.

Travail **

Aujourd’hui, mauvaise ambiance au travail où vous devrez subir quelques remarques désagréables. Même si vous les savez injustifiées, ces petites piques affecteront vos performances. Si cela peut vous aider, gardez cette phrase en tête : « N’abandonne surtout pas à cause de ce qu’une personne a dit, utilise ses paroles comme source de motivation pour travailler encore plus fort ».

Bien Être ***

Au programme ce mercredi, découverte et rencontre qui vous permettront de vous déconnecter un peu du travail. Cela vous fera du bien de changer d’air et de cadre, tout comme il sera plaisant de voir de nouvelles têtes. Faire toujours les mêmes choses avec les mêmes personnes dans les mêmes endroits commençait à vous lasser et ce vent de nouveauté tombe à pic pour vous requinquer.

