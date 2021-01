Horoscope du jour Taureau du mercredi 23 janvier 2021

Amour / Couple ****

Jupiter et Vénus sont présentes ce week-end et vont apporter de nettes améliorations dans votre couple. Avec votre conjoint, vous allez briser la routine en instaurant le dialogue. Petit dîner en amoureux et petits câlins sous la couette pourraient contribuer au bon heur tout simple d’être avec son chéri. Vous allez enfin vous retrouver et vous serez épanouie.

Amour / Célibataire ****

Ne désespérez pas, si le prince charmant ne sonne pas à votre porte demain, ce n’est pas pour autant que vous deviendrez vieille fille. Gardez votre esprit romantique pour ouvrir votre cœur quand le moment sera venu. En effet, cela vous permettra de mieux anticiper les changements que l’amour pourra provoquer. Tout le monde le sait, un coup de foudre peut tout chambouler.

Travail

Bien Être

