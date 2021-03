Horoscope du jour Taureau du mercredi 10 mars 2021

Amour / Couple ****

Toutes les journées se suivent et se ressemblent ? Ce mercredi n’échappera pas à la règle. Alors plutôt que de subir, pourquoi ne pas pimenter votre routine conjugale ? Habillez votre regard de malice, envoyez des textos coquins à votre compagnon pour le surprendre. La soirée pourrait s’en trouver plus pétillante que vous ne le pensiez. Dieu sait que vous savez preuve de créativité quand vous vous en donnez la peine… 😉

Amour / Célibataire ****

Vous êtes du genre ronchon tant que vous n’avez pas bu votre café ? Prenez triple dose ce matin, il vous faudra bien ça pour démarrer la journée. Surtout que vous bénéficierez de l’influence positive de Vénus aujourd’hui. Ce serait bête de passer à côté d’une opportunité amoureuse… ou pas. Mais un regard approbateur, un sourire charmeur ou un compliment qui tombe à pic pourraient vous redonner le sourire… 😉

Travail ***

Pas vraiment envie d’aller au taf aujourd’hui ? Le démarrage sera laborieux ce mercredi. Vous serez en mode diesel une bonne partie de la journée, sans compter que vos collègues ne seront pas plus motivés que vous. Une journée aussi longue qu’un jour sans pain ! Bah, y a des jours comme ça. Demain sera un autre jour…

Bien Être ****

Vous aurez un regain d’énergie cérébrale et aurez envie de vous dépenser. Le tout pour vous sera de démarrer car le penser c’est bien, le faire c’est mieux 😊Hop hop hop, on saute dans ses baskets et on va courir un peu ! Bon d’accord au moins marcher une petite demi-heure pour s’aérer l’esprit. Et on finit en beauté avec un peu d’exercice physique sous la couette si vous êtes en couple… ou pas d’ailleurs 😉

