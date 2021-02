Horoscope du jour Taureau du mercredi 10 février 2021

Amour / Couple ****

Vous faîtes toujours les choses parfaitement mais aurez un peu trop tendance aujourd’hui à vouloir qu’on vous le dise en boucle. Votre conjoint sait la chance qu’il a d’avoir une femme aussi parfaite et aimante mais vous risquez de le fatiguer à demander des compliments sans cesse. Manqueriez-vous d’assurance aujourd’hui ? Si c’est le cas, admettez votre ressenti en étant honnête avec votre compagnon et en ouvrant le dialogue. C’est ainsi que vous allez l’attendrir et que vous passerez une très bonne soirée en tête à tête.

Amour / Célibataire ****

Vous souhaiterez encore aujourd’hui montrer que vous maîtrisez tout. Une rencontre intéressante et vous aurez tendance à surjouer… Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre coté soyez plus naturelle, plus accessible. Votre charme et votre charisme sont indéniables mais trop d’assurance peut effrayer certains hommes qui sont davantage dans la sincérité et la simplicité. Si vous montrez un peu que vous êtes faillible, comme tout être humain, vous pourriez concrétiser une histoire naissante.

Travail ****

Allez, c’est mercredi le jour des enfants et un imprévu risque de vous faire quitter le travail plus tôt. La nounou est malade ou le grand est à récupérer chez un copain au dernier moment ? Du coup vous ne pourrez pas terminer votre tâche mais vous savez gérer ce genre d’aléa. Comme vous savez parfaitement vous organiser, votre patron vous permettra sans problème de partir plus tôt.

Bien Être ****

Toujours sur le qui-vive pour que tout soit parfait. Et si vous vous recentriez sur le monde qui vous entoure ? Promenez-vous dans un parc et observez les plantes, caressez l’écorce des arbres, écoutez le bruit de l’eau, regardez vraiment les personnes que vous croisez et imaginez leur vie. Reconnectez-vous à l’essentiel, à la terre, aux vivants et aux émotions. Car l’important c’est la vie et l’amour. Vous pourrez ainsi lâcher prise !

