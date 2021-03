Horoscope du jour Taureau du mardi 9 mars 2021

Amour / Couple ****

Vous avez l’opportunité de passer une agréable journée avec votre moitié. Ne laissez pas les influences de Mars sur votre signe gâcher votre moment en vous assombrissant pour des petits tracas. Chaque problème trouvera sa solution. Et s’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y as pas de problème. Détendez-vous et laissez le temps s’arrêter le temps d’un doux baiser…

Amour / Célibataire ****

Vous n’aurez pas la tête à l’amour en ce début de semaine. Vous ne ferez rien pour plaire, c’est tout juste si vous jetterez un coup d’œil dans votre miroir avant de sortir de chez vous. Et pourtant, vous serez surprise d’apprendre que sans même le chercher, l’amour se trouvera à vos trousses…

Travail **

Mars au carré de Mercure vous rendra facilement irritable. Vous manquerez de patience et la communication avec vos collaborateurs sera laborieuse. Préparez-vous à quelques tensions et quiproquos. Il semblerait que vous ayez laissé votre diplomatie à la maison… Tentez tout de même de vous tempérer pour que cela ne tarde pas trop à s’arranger.

Bien Être **

Votre mauvaise humeur du jour empêchera la détente. Vous risquez d’être aussi tendue qu’un string une bonne partie de la journée… En rentrant, tâchez de trouver une activité qui vous permettra de faire le vide et d’oublier le stress accumulé. Votre nuit de sommeil en dépendra…

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :