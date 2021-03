Horoscope du jour Taureau du mardi 2 mars 2021

Amour / Couple ***

Même si les astres vous influencent notablement, ils ne sont pas les seuls facteurs responsables du coup de mou que vous rencontrez dans votre couple. Si vous cherchiez un élément efficace pour redonner du pep’s à votre relation, la couleur pourrait vous sauver. Votre chambre est dans les tons blancs ou brun ? Essayez le mauve, mais pas du sol au plafond ! Votre garde-robe est un peu terne ? Osez vous offrir cette petite robe rouge qui vous fait tant rêver ! Essayez des vêtements colorés qui sublimeront vos formes. Votre partenaire sera enchanté de vos achats.

Amour / Célibataire ***

Jupiter entre en aspect avec Vénus et c’est l’incertitude assurée. Vous êtes troublée, indécise sur le choix à faire. Vous hésitez à vous engager dans cette relation même si elle est idyllique. Vos échecs passés vous retiennent d’autant plus à sauter le pas. Et puis, le célibat vous convient plutôt bien… Expliquez-lui que vous voulez y aller à petits pas. Gardez votre autonomie aussi longtemps qu’il vous sera nécessaire et ne cédez pas à vos peurs : vous avez appris des erreurs du passé ! Servez-vous de ces leçons et tout ira pour le mieux.

Travail ****

Préparez-vous à une journée agitée. Le programme déjà bien rempli va s’alourdir d’imprévus. Au travail comme à la maison, vous serez sans cesse sollicitée. Gardez votre sang froid et déléguez autant que possible pour tenir les timings. Votre boss va vous mettre la pression, c’est une journée cruciale pour lui. Restez concentrée, cette ambiance en flux tendu devrait s’apaiser aux alentours de 18h. Ce soir, vous aurez l’impression d’avoir couru un marathon…jusqu’au bout ! Bravo !!

Bien Être ***

La fatigue s’accumule sensiblement. A force de travail acharné, vous avez entamé votre capital réserve… il serait temps de le remettre à flots. Prenez au moins deux jours, une semaine si vous pouvez et partez en vacances avec un seul but : ne rien faire. Profiter du temps qui passe, un verre à la main, devant un sublime paysage ce n’est pas que pour les retraités ! Accordez-vous cette trêve, vous reviendrez gonflée à bloc ! Le plus vite sera le mieux…

