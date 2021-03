Horoscope du jour Taureau du mardi 16 mars 2021

Amour / Couple *****

L’écoute est fondamentale pour s’entendre. Vous avez l’impression d’écouter mais vous ne faites qu’interrompre votre cher et tendre. Essayez aujourd’hui de vraiment écouter votre chéri, sans intervenir. Vous pourrez ainsi comprendre votre compagnon et savoir pourquoi il réagit ainsi. Il faudra puiser dans vos ressources personnelles pour arriver à avoir l’esprit ouvert et accepter son point de vue. Acceptez le tel qu’il est : différent.

Amour / Célibataire *****

Que vous le sachiez ou non, vous intimidez un peu les hommes. Vous n’en avez peut être pas conscience mais les faits sont là: il faut prendre son courage à deux mains pour venir vous accoster. La nature vous a fait de beaux cadeaux, que ce soit votre beauté, votre intelligence et/ou votre belle personnalité. De peur de se prendre un râteau, certains hommes préfèrent ne même pas vous aborder. Rassurez vous, le bon saura trouver les mots.

Travail ****

Il vous arrive de commettre des erreurs (que celui qui n’en a jamais commises vous jette la première pierre!). Plus tard, vous vous êtes butée aux mêmes obstacles. Il se peut même que cela ait freiné un peu votre ascension. Pour ne pas faire stagner et faire du sur place dans votre carrière, il faudra prendre le temps aujourd’hui de vous auto-évaluer, réfléchir à vos erreurs. Une personne de votre entourage pourra même vous y aider.

Bien Être ****

Vous avez un peu tendance à avoir une faible estime de vous même. Vous aurez aujourd’hui du mal à vous accepter. N’attendez pas le dernier moment, celui où vous vous sentez perdue, pour changer les choses et faire quelque chose. Dites-vous que si vous acceptez votre corps, vos émotions et vos pensées, vous aurez une vision beaucoup plus positive de vous-même. Acceptez votre passé et vous terminerez la journée avec le sourire aux lèvres.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :