Horoscope du jour Taureau du mardi 16 février 2021

Amour / Couple *****

Pourquoi aujourd’hui êtes-vous follement amoureuse de votre homme alors que vous ne le supportiez plus ces derniers temps ? Vous vous êtes réveillée du bon pied et le trouvez beau peut-être tout simplement ? Votre regard sur lui a changé et ne savez pas trop dire pourquoi ? Profitez juste de ce revirement pour retricoter l’amour qui vous unit.

Amour / Célibataire *****

Vous aurez l’occasion aujourd’hui de faire des rencontre intéressantes et un homme en particulier retiendra votre attention. Vous le trouverez charmant, cultivé, drôle… Il vous plaît tout simplement ! Osez lui montrer qu’il est à votre goût, certains hommes ont besoin d’être sûr de leur coup avant de se lancer. Une invitation à diner se profile…

Travail *****

Vous aviez confié des idées de projets à vos collègues et supérieurs il y a quelques temps. Pensez à les relancer, c’est le bon moment pour les voir se concrétiser. Les objectifs de votre boite ont pu changer, une nouvelle organisation peut être en instance, l’arrivée d’un nouveau dirigeant pourrait changer la donne. Vous aurez gain de cause car c’est le bon moment !

Bien Être ****

Une journée agréable se profile, faite de surprises et de bonnes nouvelles. Votre moral sera au beau fixe et vous aurez envie d’entreprendre une multitude de choses. Si vous avez des rendez-vous de programmés depuis longtemps, votre humeur un peu distraite pourrait vous les faire oublier. Vérifiez votre agenda.

