Horoscope du jour Taureau du lundi 8 mars 2021

Amour / Couple ****

Bon d’accord vous vous êtes encore pris la tête avec votre partenaire ? Mais vous savez tellement bien le retourner comme une crêpe… Aujourd’hui sera votre jour de bonté et vous pardonnerez à votre chéri d’avoir osé vous tenir tête. C’est vrai que ce n’est pas aussi simple que cela, mais vous userez très habilement de votre charme pour arriver à vos fins. Et vous aurez gain de cause.

Amour / Célibataire ****

Les influences très positives d’Uranus et Vénus se juxtaposent sur votre signe aujourd’hui, vous rendant plus séductrice et audacieuse que d’habitude. Vous aurez envie de sortir l’artillerie lourde et testerez votre pouvoir de séduction sur beaucoup d’hommes. Si vous êtes d’humeur frivole c’est bingo, en revanche si vous cherchez une relation sérieuse, modérez votre enthousiasme.

Travail ****

Il vous arrive parfois d’arriver au boulot en traînant des pieds ? Aujourd’hui ce ne sera pas le cas ! Mais pas pour les bonnes raisons… Vous parlerez beaucoup, un peu trop fort et aurez tendance à abuser des pauses café ou cigarette pour discuter avec les collègues. Vous risquez de prendre du retard sur votre travail. En tout cas, on ne pourra pas vous reprocher de plomber l’ambiance !!!

Bien Être ****

Enjouée, joviale, pleine de vie, on ne tarira pas d’éloges sur votre bonne humeur du jour. Un petit doute quand même sur le réglage du curseur de votre ascenseur émotionnel. Vous êtes une personne sensible et émotive qui vit toutes ses émotions à deux cents pour cent. Pensez à vous poser un moment en rentrant ce soir pour évacuer l’excédent d’énergie.

