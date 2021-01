Horoscope du jour Taureau du lundi 25 janvier 2021

Amour / Couple ***

Votre chéri n’est pas forcément du matin. Et quand ça lui prend, il sait être désagréable! C’est toujours un peu contrariant de se faire envoyer sur les roses quand on a rien fait de spécial… N’envenimez pas les choses et laissez couler la bave du crapaud sur la blanche colombe que vous êtes. Son humeur s’améliorera autour de la pause déjeuner.

Amour / Célibataire ***

Jusqu’à présent, votre vie sentimental n’a pas été des plus simples et vous avez essuyé plusieurs déceptions. Mais en règle générale, vous ne vous démotivez pas et vous réussissez à garder la foi quant à la future rencontre de votre âme-soeur. Vous avez raison et d’ailleurs aujourd’hui votre parfum sera aussi attirant que le miel pour les abeilles: les hommes ne manqueront pas d’intérêt pour vous.

Travail *****

Wahou quel entrain! Ça fait mal aux yeux tellement c’est dur à croire. Vous êtes vraiment au maximum de vous même avec une réelle envie de bien faire. Vous travaillez le sourire aux lèvres en sifflant et en chantant. Il est bon de vous avoir dans les parages. Vous êtes un rayon de soleil pour tout votre environnement professionnel. Bravo!

Bien Être ***

Vous êtes si sensible et si nerveuse. Tout se concentre dans votre ventre. Ces douleurs sont une manifestation somatique de cette hypersensibilité. D’ailleurs l’intestin est souvent présenté comme « un deuxième cerveau » participant à la gestion de nos émotions. Récemment votre équilibre émotionnel a été rompu à un moment donné. Ne niez donc pas vos émotions ou votre ventre vous le fera payer cher aujourd’hui.

