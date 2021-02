Horoscope du jour Taureau du lundi 22 février 2021

Amour / Couple ***

Pour celles qui pensaient tous connaitre sur leur Jules, vous allez être surprise! Aujourd’hui vous aurez l’opportunité de découvrir ce que votre chéri aime. Et il sera important d’y apporter toute votre attention car savoir ce qu’il apprécie vous permettra de pouvoir lui faire plaisir. Votre homme aime être dorloté, même s’il ne le montre pas toujours. Il n’aime tout simplement pas le demander!

Amour / Célibataire ***

Vous savez dorénavant que trouver le Prince Charmant, c’est uniquement dans les dessins animés.Prenez le temps de définir ce que vous voulez vraiment dans une relation sentimentale. De l’ écoute? De l’aventure? Du dévouement? Personne n’est parfait, l’homme sans défauts n’existe probablement pas. Alors faites une liste (pas trop longue) des traits de personnalités qui sont capitals pour vous de retrouver chez un homme.

Travail ****

Vous êtes susceptible d’avoir de nouveaux projets dès ce lundi. N’ayez pas peur d’avoir une charge de travail supplémentaire. Elle restera la même puis il devrait croître au fur et à mesure de l’avancement de vos projets mais de manière raisonnable. Votre entourage professionnel vous soutiendra et vos idées seront appréciées ! Restez tenace quand il s’agit de votre travail ou de votre entreprise et le succès sera là. Bravo!

Bien Être *****

Un beau lundi au top de votre forme. Bravo pour ce moral au beau fixe. Vous savez prendre soin de vous et cela vous va bien. Attention juste à ne pas vous fixer des objectifs irréalistes aujourd’hui. Vous n’accomplirez ni plus ni moins de choses que d’habitude! Vous êtes souvent un peu dur avec vous même en vous disant que vous auriez pu en faire plus. Soyez plus cool avec vous même!

