Horoscope du jour Taureau du lundi 15 mars 2021

Amour / Couple ****

Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Les branches n’ont pas été toutes faciles à rapporter, mais vous êtes enfin bien installée dans votre vie à deux et vous savez en profiter pleinement. Rien ne vaut le plaisir d’avoir un foyer où l’on se sent en sécurité et surtout aimer. Quand aux autres vous vous comparez, chanceuse vous vous trouvez.

Amour / Célibataire ****

Saturne guidera vos pas aujourd’hui sur le chemin de l’amour. Mais n’oubliez pas que même un bon guide ne suffit pas toujours pour arriver à destination. Aussi, c’est à vous de jouer le jeu de la séduction, si vous voulez atteindre une belle et heureuse conclusion. Vous avez toutes les cartes en main, à vous de choisir votre destin.

Travail ***

Vous travaillez bien, mais vous ne sortez pas des sentiers battus et vous vous contentez de faire ce qui vous est demandé. Ce n’est pas ainsi que vous progresserez et obtiendrez ce que vous voulez. N’oubliez pas que la chance sourit aux audacieux. Aussi, osez et entreprenez, sachez anticiper ce que l’on aimerait bien que vous accomplissiez.

Bien Être *****

Tel le phénix, vous avez l’impression de renaître de vos cendres. Vous ne devez ce sentiment qu’à vous-même et à la décision que vous avez prise d’éloigner tout ce qui obscurcissait votre ciel. Ce lundi, vous vous sentez libérée d’un poids. Rien de tel pour bien commencer la semaine que d’avoir le corps et l’esprit apaisés.

