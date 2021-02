Horoscope du jour Taureau du lundi 15 février 2021

Amour / Couple ***

Tels le feu et la glace, vous êtes très différents, mais ça tombe bien, vous vous complétez parfaitement. Vous êtes un couple en phase et en harmonie et vous êtes intimement convaincu qu’il est votre âme sœur. Vous vous projetez vers l’avenir avec calme et sérénité, car le bonheur, vous l’avez déjà trouvé.

Amour / Célibataire ***

Cela faisait longtemps que cela ne vous était pas arrivé et aujourd’hui vous allez retrouver l’âme d’une adolescente, car vous allez flirter ! Même si le prétendant en question ne correspond pas forcément à votre idéal masculin, ce petit jeu de séduction vous fera du bien et vous confortera dans l’idée que vous n’avez pas perdu la main.

Travail ****

S’il y a des tensions sur votre lieu de travail, vous êtes toujours là pour calmer le jeu. Vous maniez les mots avec tact et habileté et savez toujours dire ce qu’il faut pour apaiser les esprits et motiver les troupes. Ce ne sera pas de trop pour ce lundi qui s’annonce épique et riche en rebondissements. La force sera avec vous.

Bien Être ****

Ce lundi, vous naviguez sur une mer calme et paisible que les petits soucis du quotidien ne parviennent pas à perturber. Même s’il y a quelques nuages à l’horizon. Vous vous sentez capable de tout gérer et de surmonter n’importe quel obstacle. Vous ne vous laissez pas contaminer par le stress et les problèmes de votre entourage.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :