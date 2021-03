Horoscope du jour Taureau du lundi 1 mars 2021

Amour / Couple ****

Il ne faudra pas essayer de materner votre moitié ce lundi. Votre chéri voudra jouer au mec viril (allez savoir ce qu’il se passe dans sa tête!). Prenez lui plutôt des billets pour un événement sportif ou encore laissez le tranquillement rejoindre ses amis pour une bière entre copains. Une chose est sûre : vous le charmerez en agissant ainsi.

Amour / Célibataire ****

Vous avez une légère tendance à être attirée par le bad boy ou le mec qui ne sera pas le bon pour vous. Quelles sont vos priorités? Peut être aujourd’hui faudra-t-il oublier les hommes super sexy et commencer à regarder davantage les hommes qui physiquement ne répondront peut-être pas à tous tes fantasmes. Éloignez vous des hommes centrés sur eux-même.

Travail **

Il vous sera utile de travailler avec vos partenaires dans l’harmonie ce lundi, même s’il est clair que vous préféreriez travailler seule. Cela se montrera peut être un peu difficile en début de journée, mais cela sera rentable sur le long terme. Faites des efforts. Ceci sera également une opportunité de montrer votre implication et votre esprit d’équipe à vos partenaires.

Bien Être ***

Aujourd’hui n’ayez pas d’attentes en particulier. Acceptez d’être surprise! Vous apprécierez les choses simples d’autant plus. Comme disait Hemingway: plutôt que de penser à ce que vous n’avez pas, pensez à ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. De ça dépendra votre paix intérieure, et c’est ce que vous pouvez espérer de plus grand pour votre bien être.

