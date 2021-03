Horoscope du jour Taureau du jeudi 4 mars 2021

Amour / Couple ****

Le jeudi c’est sorti! En tout cas ce sera le cas pour vous aujourd’hui. Quoi de mieux qu’un petit moment à deux, surtout lorsqu’on est amoureux ! Vous roucoulez comme deux tourtereaux et vous entamez une drôle de parade de l’amour que vous seule êtes à même d’apprécier. Une journée lumineuse pour vous en perspective.

Amour / Célibataire ****

Un petit billet doux d’un admirateur anonyme fera ce jeudi fondre la glace qui s’était formée autour de votre cœur. Certes, vous craignez toujours de vous attacher, car vous ne voulez pas donner à quelqu’un le pouvoir de vous blesser, mais vous vous sentez tout de même prête à laisser vos appréhensions de côté et à vous rendre plus accessible.

Travail **

Vous avez voulu parer au plus pressé, mais en chemin, vous vous êtes trompée, résultat ce jeudi, vous vous retrouvez contrainte de tout reprendre depuis le début. Mis à part une perte de temps et un léger retard, cette erreur n’aura pas beaucoup d’incidence sur votre vie professionnelle et les accords récents que vous avez conclus.

Bien Être ***

Quelque chose vous tente, mais vous hésitez à vous faire plaisir, car vous craignez que ce ne soit pas raisonnable. Qu’y a-t-il de mal à se faire du bien tant que cela ne nuit pas aux autres ? Ayez un peu moins de retenue et arrêtez de réfléchir sans cesse aux conséquences. Alors, pesez le pour et le contre si vous voulez, mais ne perdez pas votre temps à tergiverser.

