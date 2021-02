Horoscope du jour Taureau du jeudi 4 février 2021

Amour / Couple ****

Vous avez quelque peu oublié pourquoi vous étiez tombée amoureuse de votre partenaire. Aujourd’hui un évènement va vous renvoyer aux prémices de votre relation et à cette complicité naissante. Peut-être devrez-vous faire front ensemble à une situation nouvelle ? Cela resserrera votre couple et vous en ressortirez plus forts, plus soudés que jamais.

Amour / Célibataire ****

Comme par hasard, c’est quand on s’y attend le moins que l’amour peut surgir. Cela fait cliché ? Peut-être mais en attendant vous pourriez avoir des nouvelles, par un proche, d’un homme qui a compté dans votre vie. Et avoir envie de le revoir… Est-ce bien raisonnable ? Arf ! Le cœur a ses raisons que la raison ignore ! Besoin de savoir ce qu’il est devenu…

Travail ****

Que vous recherchiez du travail ou que vous soyez déjà en poste, cela fait quelques temps que vous hésitez à totalement changer de domaine d’activité. Le mot « reconversion » vous fait peur ? La journée sera propice à comprendre quels sont les freins psychologiques qui vous empêchent de franchir le pas. Une phrase, une situation vous donneront le déclic.

Bien Être ***

Vous cogitez beaucoup en ce moment et ce jeudi n’échappera pas à la règle. Vous devez apprendre à lâcher prise et à apprécier le moment présent. Soyez dans l’Ici et Maintenant. Testez la sophrologie, la méditation ou plus classiquement reprenez vos baskets pour une balade en forêt. Reconnectez-vous à la nature et à votre souffle. Vous en ressentirez les bienfaits rapidement.

