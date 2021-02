Horoscope du jour Taureau du jeudi 18 février 2021

Amour / Couple ***

Ce jeudi, votre couple commence tout juste à remonter la pente d’une mauvaise passe. Il n’est point de bonheur sans nuage et lorsque l’on a connu le mauvais, les bonnes choses n’en sont que plus savoureuses. Même si les bases de votre couple vous semblent encore fragiles, les sentiments sont bien là et chaque minute passée ensemble les renforce.

Amour / Célibataire ***

Chaque jour vous vous dites que vous allez lui parler et chaque jour, vous reporter au lendemain. Mais aujourd’hui, il n’est plus question de reculer. Mars met la chance et le courage de votre côté, alors c’est le moment où jamais de vous lancer. N’ayez pas peur de ce qu’il pourrait dire. Mieux vaut tenter le coup que de ne rien faire du tout.

Travail ***

Même si vous êtes d’une nature plutôt tolérante, il y a certaines choses que vous ne vous pouvez pas accepter et aujourd’hui, il y aura cette fameuse goutte d’eau, celle qui fera déborder le vase. Vous allez vous rebeller contre vos supérieurs et vous opposez fermement à la direction qu’ils ont choisi de prendre. Un risque qui peut-être gagnant, ou perdant.

Bien Être **

Petit coup de mou ce jeudi. Vous rêvez d’être confortablement installée sous la couette, au calme, loin du bruit et de l’agitation, pourtant, il va falloir puiser dans vos réserves d’énergie pour pouvoir terminée cette journée, mais ne vous inquiétez pas, elle aura une fin et ce soir, vous pourrez vous glisser dans votre lit et vous reposer.

