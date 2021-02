Horoscope du jour Taureau du dimanche 28 février 2021

Amour / Couple *****

Ce week-end, c’est vous qui menez la danse. La conjoncture astrale étant en votre faveur, vous allez vous sentir pousser des ailes et votre amoureux n’aura plus qu’à vous suivre. Heureusement pour vous (et pour lui !), ce n’est pas pour lui déplaire et l’entente entre vous restera parfaite. Rajoutez un soupçon de tendresse à tout cela et voilà la recette du bonheur.

Amour / Célibataire *****

Si vous avez quelqu’un en vue, c’est le moment de lui déclarer votre flamme. Tout concourt à votre bonheur et ce week-end est propice à la prise d’initiatives sur le plan sentimental. Vous vous sentez pleine de volonté et l’objet de vos désirs ne peut qu’être sensible au charme et à la motivation que vous dégagez. C’est le moment ! Foncez !

Loisir *****

Vous êtes dans une forme olympique et ça se voit ! Adeptes de la course à pied, ce sera le week-end de tous les exploits. Les amoureux de culture et de belles choses enchaîneront les visites de musées et de châteaux. Quant aux cinéphiles et aux grands lecteurs, ils auront l’occasion de découvrir des œuvres à la hauteur de ce qu’ils attendent.

Social ****

Légères tensions dans le cercle amical. Heureusement, votre bonne humeur communicative mettra vite fin aux départs de feu. La suite de ce week-end devrait se passer sans encombre. Sur le plan familial, tout va pour le mieux. Parents et enfants s’entendent à merveille. Pourquoi ne pas organiser un petit repas et vous laisser tranquillement porter par cette si agréable convivialité ?

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :