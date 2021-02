Horoscope du jour Taureau du dimanche 21 février 2021

Amour / Couple ***

Mars en Capricorne accentuera votre côté autoritaire en vous rendant beaucoup plus rigide et exigeante avec votre partenaire, ce qui finira certainement par l’agacer. Essayez d’être un peu plus légère, de prendre la vie comme elle vient au lieu de constamment vouloir tout maitriser et prévoir. Tout va bien alors ne gâchez pas cela avec des inquiétudes qui n’ont pas lieu d’être.

Amour / Célibataire ***

L’Amour tarde à frapper à votre porte et vous commencez à trépigner d’impatience de rencontrer la personne qui vous mettra le cœur en bandoulière…Mais patience ! Ne vous jetez pas dans les bras du premier venu par dépit. Cela ne fera que renforcer votre sentiment de solitude… Faites confiance au destin. Vous vous rendrez compte que votre patience en valait la peine !

Loisir ***

Ce week-end il y a de grandes chances que vous soyez conviée à différentes fêtes et autres activités entre amis sans forcément être motivée à y participer. Sur le plan professionnel la semaine a été plus que stressante et vous n’aurez qu’une envie : rester au calme. Même si vous n’avez pas envie d’un week-end agité, pourquoi ne pas inviter quelques amis à la maison ?

Social ***

Certains week-end en famille sont parfois plus difficiles que d’autres… Gardez votre sang froid et ravalez les quelques paroles que vous pourriez regretter. Tout finira par s’arranger, et puis de toute façon on ne choisit pas sa famille… En revanche l’on choisit ses amis ! Et cela tombe bien car les vôtres seront là pour prendre soin de vous en cas de coup de mou !

