Horoscope du jour Scorpion du vendredi 5 mars 2021

Amour / Couple ****

Un couple qui dure, c’est un parcours semé d’embûches. Il faut que vous fassiez des choix, et les bons de préférence… On ne va pas se leurrer: il y a pas mal de boulot. Vous prendrez conscience ce soir que le Grand Amour des contes de fées tient plus de la supercherie que de la réalité, et que pour que pour votre couple fonctionne dans le temps, il vous faudra bosser, et sans pause syndicale! 🙂

Amour / Célibataire ****

Yes! C’est enfin vendredi. Vous allez pouvoir faire des rencontres pour celles qui auront encore assez d’énergie pour sortir et lancez des sourires à la volée. Attention, vous avez souvent tendance à chercher un idéal qui n’existe que dans votre tête. Les pires d’entre vous combinent des qualités de personnalité avec des critères physiques. Bref, impossible à satisfaire… Si vous croisez un homme avec une personnalité qui pourrait coller à vos attentes, n’hésitez pas!

Travail ****

C’est la fin de la semaine et vous vous projetez déjà dans ce que à quoi va ressembler votre week-end! Vous avez raison de penser à la détente mais si vous voulez en profiter l’esprit tranquille, il va falloir terminer les dernières petites choses qui nécessitent votre attention au travail. Le plus dur sera de s’y mettre puis une fois le nez dedans, vous arriverez très bien à tout terminer dans les temps.

Bien Être **

Afin d’arriver à gérer toutes ces émotions toxiques que vous avez subies cette semaine, tournez vous vers les approches corps / esprit comme le Qi Gong ou le yoga. La méditation de pleine conscience vous fera également le plus grand bien. Tout ce qui pourra vous apporter de la relaxation sera le bienvenu: tentez le shiatsu, les massages…. Vous réduirez considérablement votre stress à partir de ces pratiques. N’attendez plus!

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :