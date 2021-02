Horoscope du jour Scorpion du vendredi 5 février 2021

Amour / Couple ***

Vous traverserez quelques difficultés avec votre compagnon et au lieu de tenter de les régler, vous préférez les occulter. Ce qui n’arrangera rien bien au contraire. Votre partenaire cherchera à s’expliquer mais vous vous défilerez comme une enfant qui a peur de se faire gronder… ce qui aura le don de l’agacer !

Amour / Célibataire ***

Une amiee pourrait vous proposer de vous présenter quelqu’un. Mais vous refusez farouchement en rejetant toutes formes de rencontres arrangées. Vous préférez laisser opérer la magie du destin ! Pour vous l’Amour ne se provoque pas. Vous attendrez qu’il vous tombe dessus au coin de la rue !

Travail ****

Vous ferez preuve de rigueur mais manquerez d’initiatives. En effet, à force d’attendre le moment propice pour vous lancer, vous ne vous lancerez jamais par crainte de prendre un risque et de le regretter. Vous attendrez le moment parfait… mais il n’existe pas. Arrêtez de réfléchir et foncez ! Ecouter votre instinct pourra vous être beaucoup plus utile que de vous adonner à des réflexions incessantes.

Bien Être ***

Vous ferez une overdose de stress et votre esprit fonctionnera au ralenti. Vous avez besoin de déconnecter de cette semaine bien trop chargée. Essayez de lever le pied, et profitez de votre soirée pour vous adonner à des activités qui ne solliciteront pas votre esprit qui se trouve déjà être assez tourmenté…

