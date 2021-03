Horoscope du jour Scorpion du vendredi 12 mars 2021

Amour / Couple ****

C’est vendredi et vous avez mérité un bon break. Malgré les hauts et les bas de ces dernières semaines, vous avez réussi à entretenir et à réparer votre relation, même dans les coups durs. Ça a pris du temps pour certaines, mais vous êtes aujourd’hui un couple plus fort que jamais. Vous avez su revenir à un plein niveau de confiance en l’autre. Bravo!

Amour / Célibataire ****

Vous avez envie de vous faire câliner et d’être prise dans des bras forts et protecteurs… Mais vous avez aussi besoin de beaucoup de complicité et de grands éclats de rire. Ceci ne tient qu’à vous et il va falloir profiter de ce vendredi soir pour faire bouger les choses. Je sais que cette recherche est épuisante mais tenez le coup, vous allez bientôt y arriver et vous pourrez enfin roucouler à deux devant votre série préférée de Netflix.

Travail ****

Vendredi, fin de semaine et comme tout le monde vous êtes de bonne humeur en pensant au week-end qui s’apprête à démarrer. Inspirez vous de l’influence positive de Saturne et favorisez l’aspect social aujourd’hui au boulot. Entamez des discussions, créez des débats, soyez sympathique et vous verrez qu’avec peu vous pouvez aller loin. Sachez reconnaître la personne qui vous aidera à évoluer professionnellement.

Bien Être **

Vous vous focalisez beaucoup trop sur ce problème qui vous tourne en boucle dans la tête. Changez vous les idées !

Vous faites une hyperfocalisation sur un problème. Et c’est cette situation anxiogène qui entretient un certain stress dans votre organisme. Arrêter de vous focaliser sur ce qui vous fait peur sinon vous ne passerez jamais un vendredi agréable. Tous les petits plaisirs de la vie ne doivent pas être occultés au profit de ce qui vous fait peur. La solution: pensez à autre chose et changez vous les idées.

