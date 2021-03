Horoscope du jour Scorpion du samedi 6 mars 2021

Amour / Couple ***

Que vous arrive t’il vous la grande romantique? Si vous vous laissez envahir par la mélancolie, cela ne va pas arranger vos affaires. Surtout les relations de votre couple sont en nette amélioration et ce week-end s’annonce radieux. Pourquoi ne pas avancer et faire des projets communs avec votre chéri ? Cela vous permettrait de vous projeter dans l’avenir avec lui.

Amour / Célibataire ***

La prédatrice que vous êtes ne partira pas à la conquête de partenaire ce week-end. Vous allez préférer le charme soft des amitiés amoureuses et les admirateurs qui vous connaissent. Vous allez privilégier le dialogue et les câlins que les ébats passionnés dans les bras d’un inconnu à la sortie de boîte de nuit. Vous recherchez à combler un certain besoin de sécurité.

Loisir ****

A défaut d’une association, vous consacrerez du temps à une amie qui a bien besoin de se changer les idées. Cela va vous faire plaisir de vous retrouver entre filles, pour faire du shopping, manucure et regarder une saison de votre série préférée sur Netflix.

Social ****

Vous ferez preuve de calme et de patience envers vos parents qui vous donneront du fil à retordre côté santé. Soyez également à l’écoute de vos enfants, il faut songer à évoluer avec eux car ce ne sont plus des bébés. Comme vos parents, ils suivent leur bonhomme de chemin sans s’occuper de votre avis. A vous de vous adapter.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :