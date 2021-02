Horoscope du jour Scorpion du samedi 27 février 2021

Amour / Couple ***

Votre personnalité dépendante provoque des comportements d’attachement que votre âme sœur a du mal à supporter. Vous prendrez le dessus ce week-end grâce à Vénus qui vous donnera la force de ne plus vous soumettre à l’autre et à gagner en indépendance. Pensez à vous, faites-vous plaisir, donner de l’espace à votre partenaire, votre couple ne s’en portera que mieux !

Amour / Célibataire ***

Beaucoup d’excès ces derniers temps… Vous vous êtes dispersée et vous vous êtes bien rendu compte que cela ne menait que rarement à des retours positifs et constructifs. Ce week-end sera sous le signe des bonnes résolutions. Arrêtez de courir après tous les papillons : choisissez-en un et tenez-vous-y. La régularité sera source d’équilibre dans votre vie.

Loisir ****

Vous savez vous agiter dans tous les sens mais quand il s’agit de méditer, il n’y a plus personne ! Alors que ce sont le silence et la méditation qui vous aideront à chasser les idées noires et l’anxiété. Le rythme de votre corps et celui de notre esprit sont très imbriqués ce week-end. C’est le moment idéal pour s’échapper à la campagne.

Social ****

Tous vos proches connaissent votre personnalité irritable ou hypersensible. Ce week-end, vous serez face à un dilemme qui mettra votre émotivité en porte-à-faux. Même si vous vous sentez attaquée, vous saurez prendre le dessus sur vos émotions et apporter une réponse appropriée à votre auditoire. Vos proches vous taquinent et vous le savez bien. Prenez du recul et riez des futilités !

