Horoscope du jour Scorpion du mercredi 3 mars 2021

Amour / Couple ***

Vous aurez vraiment du mal aujourd’hui à supporter les défauts de votre conjoint. Tous les couples en passent par là. Au bout d’un certain temps il est normal que des tensions surgissent. Mais pour vous, ce sera la fin du monde et envisagerez même la fin de votre relation ? Hop hop on se calme ! Relativisez et posez sur lui ce regard bienveillant et séducteur du début. Peu à peu les frustrations s’estomperont…

Amour / Célibataire ***

À chaque rencontre, vous êtes passionnée et entière. Vous n’avez pas de style d’homme particulier ou plutôt vous rêvez l’homme parfait et ne supportez pas l’à peu près. Vous avez besoin d’une épaule solide mais ne voulez pas d’un macho. Vous voulez un homme sensible mais pas émotif… Finalement aucun ne vous convient car vous mettez la barre trop haute. Au lieu d’intellectualiser une relation parfaite, partez à la découverte d’un être de chair et de sang avec ses défauts et ses qualités. Il y a des hommes imparfaits qui sont très bien…

Travail ***

Des tensions sous-jacentes entre des collègues risquent d’éclater au grand jour. Vous n’êtes pas du genre à fuir les conflits mais on pourrait vous prendre à parti sans que vous l’ayez voulu. Écoutez d’une oreille attentive les réclamations des uns et des autres mais ne formulez pas d’opinion. Si vos collègues ont besoin d’un médiateur, suggérez-leur d’aller voir votre supérieur. Cette situation tendue vous prendra toute votre énergie et vous rentrerez épuisée.

Bien Être ***

Une journée éprouvante ! Vous aurez besoin de calme et de repos ce soir. Évitez les prises de tête et pensez à la respiration profonde en journée pour évacuer les vibrations négatives. Recentrez-vous sur vos propres besoins. En rentrant du travail, privilégiez la lecture plutôt que la télé. Allez au lit tôt et interdisez-vous les jeux sur votre téléphone car la lumière bleue des écrans perturbe l’endormissement et empêche la sécrétion de la mélatonine, l’hormone du sommeil.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :