Horoscope du jour Scorpion du mercredi 23 janvier 2021

Amour / Couple *

Mesdames, ce week-end va être l’occasion de tester la solidité de votre couple. Le climat propice aux disputes risque de décider certaines à la rupture. Peut-être vaut-il mieux se retrouver que de s’ennuyer ensemble. Cette tendance sera évitée par les couples aux bases saines et laisser Jules sortir avec ses copains.

Amour / Célibataire *

La prudence est de mise pour les prétendants de ce week-end. En effet, s’ils mettent du cœur à vous flatter et à vous faire rire, il n’en sortira rien de constructif. Ne vous précipitez pas sur celui qui sort du lot, car c’est votre porte-monnaie qui risque d’en pâtir.

Travail

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Bien Être

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

