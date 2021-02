Horoscope du jour Scorpion du mercredi 17 février 2021

Amour / Couple ***

De petits tensions sont à prévoir aujourd’hui. Vous qui avez horreur du bling bling et des effusions intempestives, vous pourriez reprocher à votre conjoint un comportement inadapté socialement qui vous mettra dans l’embarras. C’est votre manque de confiance en vous qui vous rend un peu rigide et très discrète en ce moment. Seuls vos parents et votre partenaire vous connaissent vraiment et encore… Plutôt que de vous murez dans un silence obstiné, allez vers lui pour partager votre ressenti. Car il ne comprend pas votre réaction.

Amour / Célibataire ***

Vous qui êtes d’un tempérament sérieux et raisonnable, vous devriez savoir que ce n’est pas en restant confortablement à la maison que vous trouverez l’heureux élu. Sortez de votre zone de confort et de vos préjugés pour vous ouvrir plus spontanément aux autres. On ne vous dit pas de vous inscrire sur un site de rencontre, si cela ne correspond à vos valeurs. Mais prenez la peine aujourd’hui d’aller boire un café avec des amis. D’une part cela vous changera les idées et en plus vous pourriez faire des rencontres intéressantes.

Travail ****

Vous avez toujours à cœur de rendre un travail impeccable. Vous faites exactement ce que l’on attend de vous avec brio et régularité. Vous respectez les règles et les directives à la lettre. Vos chefs ont une confiance absolue car vous êtes un élément fiable. Vos supérieurs vous renouvelleront leur confiance encore aujourd’hui. Vous pourriez en profiter pour donner quelques idées d’organisation qui vous trottent dans la tête depuis un moment ?

Bien Être ****

Votre intérieur vous ressemble ? Plutôt sobre et élégant ? Et si vous rajoutiez quelques touches de couleurs pour égayer votre cocon ? Les couleurs peuvent influencer l’humeur. Préférez les couleurs chaudes comme le jaune ou le fuchsia qui donneront du peps et de la chaleur à votre pièce de vie. De nouveaux rideaux, quelques cousins et le tour est joué. Votre intérieur plus chaleureux vous dynamisera.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :