Horoscope du jour Scorpion du mercredi 10 février 2021

Amour / Couple ***

Vous avez des pensées venues d’un autre siècle aujourd’hui. Non, votre condition de femme ne fait pas de vous une servante au service de ce monsieur ni une femme de ménage. De plus, votre conjoint ne vous a rien demandé, alors pourquoi vous acharner à faire briller votre maison comme un sou neuf ? Si vous avez des enfants en bas âge, vous savez à quel point c’est compliqué. Gardez votre énergie pour d’autres activités beaucoup plus intéressantes.

Amour / Célibataire ***

Vous semblez penser qu’il n’y a que dans les lieux mondains que vous pouvez rencontrer l’âme sœur. Et si vous vous trompiez ? L’homme de votre vie peut être partout. Lui aussi a besoin de s’acheter du papier toilette ou de la lessive, alors faites un tour dans le supermarché du coin. Qui sait, vous pouvez y faire la rencontre que vous attendez tant. Votre célibat vous convient ? Alors la journée sera placée sous le signe de l’amitié.

Travail **

La valse des hésitations vous anime aujourd’hui. Vous êtes incapable de prendre une décision, vous changez d’avis comme de chemise et vos collègues ont bien du mal à vous suivre. Si vous êtes en recherche d’emploi, vous n’avez aucune motivation à répondre à des offres. Ne restez pas pour autant sans rien faire. Revoyez votre CV ou prenez des renseignements sur les compétences à mettre en avant lors d’un entretien d’embauche. Au moins vous n’aurez pas complètement perdu votre temps.

Bien Être ***

Vous êtes un peu hypocondriaque aujourd’hui. Au moindre éternuement vous imaginez la grippe s’installer. À la moindre douleur au ventre, vous pensez souffrir d’un cancer des intestins. Calmez-vous, tout va bien. Ce ne sont rien que des bobos passagers. Sortez de chez vous, allez respirer l’air de la forêt ou de la campagne, ça vous fera le plus grand bien. Si vous n’avez envie de voir personne, vous pouvez très bien organiser cette escapade en solo.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :