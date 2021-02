Horoscope du jour Scorpion du mardi 9 février 2021

Amour / Couple ****

Aujourd’hui Vénus entre dans votre signe à la grande joie de votre partenaire. Son influence vous incite à déployer votre sensualité. Réalisez que cette aura rayonne, et que d’autres pourraient y être sensible… Vous aurez peut-être du mal à exprimer clairement vos sentiments mais vous devez faire de votre mieux pour les verbaliser. Tant pis si c’est un peu brouillon la première fois, vous avez besoin d’entraînement. Essayez de les mettre par écrit avant de les dire, cela vous aidera sensiblement à les clarifier.

Amour / Célibataire ****

Chargée d’une énergie particulière, vous envoûtez ceux qui croisent votre chemin sans même réaliser la puissance de votre charme. Portez-y attention car cela pourrait créer des malentendus. Assumez cette Vénus en vous mais prenez garde à clarifier la situation si vous sentez une ambiguïté pointer le bout de son nez. De nature réservée, cela vous sera difficile au début… autant qu’indispensable à l’avenir ! Essayez, essayez encore et n’hésitez pas à prendre des notes : ce support vous aidera à constater votre évolution au fil du temps !

Travail *****

Aujourd’hui vous allez briller plus que jamais ! Une situation particulièrement tendue va apparaître au travail. L’occasion en or d’user de vos talents de diplomate ! Puisque vous avez ce don pour comprendre l’autre sans le juger et apporter des solutions pertinentes, utilisez-le … Il se pourrait qu’en retour on vous assigne une nouvelle responsabilité : acceptez ce challenge de formatrice, vous en avez les cordes ! Votre hiérarchie saura s’en souvenir, soyez-en sure. Pensez aussi à prendre un temps pour vous féliciter de ces efforts, c’est largement mérité !

Bien Être ***

Un besoin pressent de cocooning se fait sentir. A force de vous dévouer aux autres, vous vous êtes un peu perdue de vue. Autorisez-vous un peu d’égoïsme bien placé ! Un temps rien que pour vous, au calme, loin des problèmes des autres. Ainsi vous pourrez considérer vos propres problèmes et y accorder l’attention qu’ils requièrent. Coupez-vous de toutes sollicitations possibles sinon la tentation sera grande d’y répondre. Vous avez besoin de cet espace, c’est le bon jour pour le mettre en place.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :