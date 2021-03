Horoscope du jour Scorpion du mardi 2 mars 2021

Amour / Couple ***

Des tensions surgiront aujourd’hui à cause des enfants ou de la famille. Vous ne serez pas d’accord sur la façon d’aborder les choses et ne voudrez pas abdiquer. Soyez plus cool et surtout admettre que tout n’est pas blanc ou noir vous permettra de mieux dialoguer avec votre conjoint sur la façon d’agir de concert.

Amour / Célibataire ***

Vous avez les idées bien arrêtées sur l’homme idéal et ne voudrez pas en démordre. Vos proches voudront jouer les intermédiaires amoureux mais par principe vous refuserez toute immiscion dans votre vie sentimentale. Vous n’êtes pas du genre à demander de l’aide et vous vivrez cela comme une intrusion vexante et déplacée. Pourtant, parfois, un petit coup de pouce….

Travail ****

Votre ténacité et vos compétences indéniables peuvent être l’occasion aujourd’hui d’accepter de nouvelles responsabilités. Votre frilosité face à l’imprévu s’envolera grâce au pouvoir de conviction d’un supérieur qui vous boostera et vous prouvera que vous avez les capacités nécessaires pour relever ce challenge. Croyez en vous !

Bien Être ****

Très concentrée sur votre travail, vous finissez par vous oublier et par mettre vos proches sur le banc de touche. La réussite professionnelle est très importante pour vous mais votre épanouissement personnel peut en pâtir. Accordez-vous aujourd’hui un moment de pause rien que pour vous. Vous en ressentirez les bienfaits immédiatement.

