Horoscope du jour Scorpion du mardi 16 février 2021

Amour / Couple *****

Votre conjoint c’est votre âme sœur. Encore ce matin, vous vous réveillerez en réalisant la chance que vous avez. Il est aimant, attentionné et cède souvent à vos envies. Vos proches d’ailleurs ne tarissent pas d’éloges sur lui et sur votre couple en général. Votre mode de fonctionnement est bien rodé et vous vous complétez merveilleusement.

Amour / Célibataire *****

Gardez l’œil bien ouvert aujourd’hui car vous pourriez rencontrer l’homme de votre vie. Les astres vous envelopperont de leurs vibrations sensuelles ces prochains jours pour enfin trouver chaussure à votre pied. Cela n’est qu’une question de temps alors sortez, discutez, ouvrez-vous aux autres pour mettre toutes les chances de votre côté.

Travail ****

Il y a du changement dans l’air aujourd’hui ! Un nouveau collègue, une nouvelle mission voire une opportunité pour vous de changer de boite… C’est le bouche à oreille qui vous permettra d’être au courant avant tout le monde. Sachez cependant faire preuve de discrétion pour ne pas provoquer la jalousie de pairs qui se pensaient prioritaires de l’information.

Bien Être *****

Votre bulle de bien-être sera bien regonflée pour la journée. Vous saurez désamorcer les conflits en les anticipant, vous relativiserez les évènements pour éviter tout stress et vous accorderez du temps rien que pour vous, pour souffler. Il y a des jours comme cela où tout semble facile. Vous saurez entretenir ce sentiment de sérénité en vous.

