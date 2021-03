Horoscope du jour Scorpion du lundi 8 mars 2021

Amour / Couple **

Entre vous l’atmosphère est devenue électrique. Vous n’avez plus autant d’affinité qu’avant et vos opinions divergent sur un grand nombre de points. Ce qui vous unie encore vous semble bien mince comparé à toutes ces choses qui creusent un fossé entre vous. Un fossé qui vous semble de plus en plus profond et infranchissable. Faites le point ensemble.

Amour / Célibataire **

Vous êtes comme une jument fougueuse au galop et aucun cow-boy n’arrive à vous attraper avec son lasso. Vous aimeriez pourtant faire des rencontres, mais comme vous avez été seule très longtemps, maintenant avec vous il faut prendre des gants. Ralentissez l’allure et faites quelques efforts sur votre fort tempérament si vous ne voulez plus faire fuir les prétendants.

Travail ***

Une bonne nouvelle va égayer votre journée et rendre ce qui d’ordinaire est pénible supportable. Vous endossez de nouvelles responsabilités et retrouvez un peu de la motivation que vous aviez perdue. Aussi, vos relations avec votre entourage professionnel s’améliorent ce qui est un véritable soulagement, vous attendiez ça depuis longtemps.

Bien Être *

Vous avez surestimé vos aptitudes physiques, ce qui vous vaut ce lundi d’avoir les muscles bien endoloris. Vous payez douloureusement vos efforts et il ne sera pas aisé de trouver comment vous soulager. Ce qui est certain, c’est que vous ne commettrez pas cette erreur une seconde fois. En attendant, accrochez-vous.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :