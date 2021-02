Horoscope du jour Scorpion du lundi 8 février 2021

Amour / Couple *****

Une belle journée se profile. Vous pourriez échanger de tendres textos avec votre conjoint tout au long de la journée ? Vous retrouveriez ainsi le goût de vous surprendre mutuellement et cela pimentera votre relation pour la soirée. Enhardi par vos messages de plus en plus coquins, il ne lui tardera qu’une chose : être à ce soir pour vous retrouver passionnément.

Amour / Célibataire *****

Vous démarrerez cette semaine l’esprit conquérant. Sûre de votre pouvoir de séduction, vous n’hésiterez pas à mettre en avant vos atouts physiques pour arriver à vos fins. Peut-être oserez-vous aborder un séduisant inconnu dans le métro ou jetterez-vous votre dévolu sur le copain d’un ami ? Peu importe, votre charme opérera. Foncez !

Travail ***

Le travail en ce début de semaine sera le cadet de vos soucis. Vous ferez le strict minimum. Votre manque de motivation sera compensé par une humeur joviale et bienveillante. Vous serez plus encline à papoter avec vos collègues ou à être focaliser sur votre portable. Soyez discrète cependant pour éviter les tensions avec votre hiérarchie.

Bien Être ****

Une belle vitalité en ce début de semaine car quand vous êtes heureuse en amour vous êtes heureuse tout court. Vous avez besoin d’une relation affective intense pour être en forme. Le travail n’est pas votre priorité. Vous ne recherchez ni le succès ni les responsabilités. Ce qui vous épanouit c’est d’être amoureuse. Et la semaine s’annonce riche et intense.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :