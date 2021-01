Horoscope du jour Scorpion du lundi 25 janvier 2021

Amour / Couple ****

Vous êtes une femme comme on les aime: douce, romantique et sensible. La seule chose que votre homme aura envie de faire aujourd’hui, c’est prendre soin de vous. Ne brisez pas cette ambiance idéale en amenant des sujets qui peuvent fâcher aujourd’hui. Profitez des bonnes ondes de Vénus et plongez dans la volupté. L’harmonie de votre couple retrouvera absolument toute sa place aujourd’hui.

Amour / Célibataire ****

Oui vous êtes fatiguée. Oui vous êtes un peu déprimée. Mais non vous n’allez pas continuer à tirer la tête comme ça. Dans les transports, à la maison ou au travail, votre beau sourire se fait de plus en plus rare. Et c’est très dommage! Forcer les choses et pensez à sourire aujourd’hui. Vénus vous réserve des surprises mais vous ne saurez pas les dénicher si vous n’envoyez pas d’ondes bien positives à votre entourage.

Travail **

Le travail s’est amoncelé et aujourd’hui il va falloir remettre les compteurs à zéro et faire table rase pour repartir sur de bonnes bases concernant votre vie professionnelle. N’essayez pas de repousser à demain tout cela, vous savez que la procrastination ne vous va pas au teint! Et là, vous avez épuisé votre quota… Retroussez vous les manches et au boulot!

Bien Être ***

Vous êtes surexposée à la lumière bleue, elle est émise notamment par les écrans qui sont omniprésents autour de vous. De plus vous commencez à développer des tics car vous devenez dépendant du votre téléphone portable, toujours dans votre poche ou à portée de main. Il faudra faire un break ce soir et éteindre votre portable le plus tôt possible dès que votre travail sera terminé. Vous réaliserez à quel point vous êtes accroc… Il faudra désormais faire des breaks régulièrement avec les écrans.

