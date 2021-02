Horoscope du jour Scorpion du lundi 22 février 2021

Amour / Couple *****

Même si votre homme ne se montre pas toujours très démonstratif, il sait reconnaître toutes ces petites attentions que vous lui offrez au quotidien. Il vous en est reconnaissant même s’il ne prend pas toujours le temps de vous le démontrer. Ce soir, attention les yeux! Vous ronronnerez de plaisir sous la couette avec votre amoureux, en mode cocooning, bisous et câlins.

Amour / Célibataire *****

C’est bien de vouloir forcer un peu les rencontres pour sortir du célibat. Demander le numéro de Pierre, Paul et Jacques c’est la bonne attitude. Draguer vos commerçants de quartier pour faire des rencontres passe encore. Mais ne commencez pas à liker tous les hommes de Tinder ou à baisser vos standards habituels. Sachez vous mettre des limites ou vous allez au devant de belles surprises!

Travail **

Comme on a coutume de le dire, l’ennemi vient de l’intérieur. À titre de comparaison, les systèmes informatiques les plus solides ont souvent été détruits de l’intérieur, non pas que vous soyez un ordinateur! Dans votre cas, aujourd’hui, l’ennemi c’est vous même. Alors épargnez vous des problèmes en surveillant vos réactions émotionnelles ou la qualité générale de votre travail.

Bien Être ****

Hé oui! Malheureusement c’est difficile d’entretenir une relation avec des amis qui sont loins ou qu’on ne peut pas voir souvent. Vous vous êtes éloignée peu à peu de certaines personnes qui vous sont chères et vous ne savez pas trop si c’est le bon moment de reprendre contact avec eux. Attendez ce soir et envoyez leur un message pour prendre de leur nouvelle. Il se peut que vous ayez de bonnes surprises.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :