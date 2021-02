Horoscope du jour Scorpion du jeudi 4 février 2021

Amour / Couple ****

Pour pimenter votre vie à deux, vous vous lancez aujourd’hui quelques petits défis. Vous relèverez les siens avec brio et vous vous amuserez tant et si bien que vous aurez le sentiment de retrouver votre âme d’adolescente. Vous prendrez plaisir à jouer et à le séduire comme-ci il n’était pour vous qu’un inconnu. Ce sera un très beau jeudi pour votre couple.

Amour / Célibataire ****

Ce jeudi s’annonce particulièrement riche en émotions. L’une de vos amies proches vous arrange un rendez-vous avec un autre célibataire. Le prétendant s’avèrera plus que charmant. Il faut dire aussi que votre amie vous connaît bien et qu’elle sait de quoi vous avez besoin. Petit conseil, n’ayez pas peur de ne pas être à la hauteur et soyez vous-même.

Travail ***

Aujourd’hui, vous avez l’impression de sortir enfin la tête hors de l’eau. Vous y voyez plus clair et vous savez enfin ce que vous devez faire. Pour accomplir ce qui vous apparaît comme nécessaire, vous n’avez pas peur de mettre le paquet. Cette attitude s’avérera tout aussi efficace que bénéfique et vous allez gagner en maturité professionnelle.

Bien Être ****

Vous vous découvrez un talent caché que ce jeudi, vous aurez tout le loisir d’exploiter. À vos passions vous vous adonnez. Votre esprit est libre et léger et votre corps ne peut que suivre le mouvement. En bref, vous allez bien, tout va bien, vous êtes gai, tout vous plait et rien ni personne ne peut affecter cette positive attitude.

