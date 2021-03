Horoscope du jour Scorpion du jeudi 11 mars 2021

Amour / Couple ****

Votre sens du devoir et des conventions fait de vous une femme irréprochable. Les surprises, très peu pour vous, tout est planifié à l’avance, vous êtes fiable et prévoyante. C’est peut-être ce côté trop linéaire qui provoque l’ennui dans votre couple. Grâce à la conjoncture de Vénus dans votre signe, vous oserez aujourd’hui davantage le côté imprévisible. Ce regain de passion fera redécoller votre couple.

Amour / Célibataire ****

Vous vous lèverez avec une résolution : faire fi du passé et cesser de regarder en arrière. Et surtout commencer par vous aimer pour trouver quelqu’un qui vous aimera. Si vous avez pris la décision de faire ce travail sur vous, vous serez bien dans vos baskets et tous les scénarios amoureux seront alors possibles. Vous êtes sur la bonne voie, soyez sûre de votre valeur !

Travail ***

Le travail vous paraîtra rébarbatif et vous aurez la bougeotte. Une pause-café par ci, taper la » discut » avec un collègue ou aller dix fois aux toilettes par là … Toute excuse sera valable pour ne pas rester derrière votre outil de travail trop longtemps. De fait, vous prendrez du retard et risquez de le regretter demain … vous n’aurez pas intérêt à vous plaindre… 😉

Bien Être ****

Le moral sera au rendez-vous mais la fatigue se fera ressentir dès midi. Tendance à bayer aux corneilles à vous en décrocher la mâchoire ? Soyez plus discrète… 😉 Vous manquez certainement de sommeil. Coucher trop tardif ou sommeil fragmenté, bref, aucunement réparateur. Évitez les plats trop copieux le soir, l’alcool et les excitants et préférez un bon roman à la télé pour vous endormir…

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :