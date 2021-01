Horoscope du jour Scorpion du dimanche 24 janvier 2021

Amour / Couple ****

Ce week-end amoureux sera marqué par l’harmonie et la compréhension. Vous êtes sur la même longueur d’onde que votre compagnon et vous en rendre compte vous ravira. Vous faites le point et réalisez que l’Amour et le désir sont toujours aussi forts qu’aux temps des premiers émois. Vous surmontez les obstacles un à un avec votre moitié, ce qui vous donne l’impression de vivre un amour invincible !

Amour / Célibataire ****

Ce week-end pourrait bouleverser vos principes bien arrêtés. Tout n’est pas tout blanc ou tout noir, et vous vous en rendrez enfin compte ! Restez ouverte aux nouvelles rencontres, ou aux retrouvailles. Le grand Amour se cache peut-être là où vous ne l’auriez jamais soupçonné… Ne vous arrêtez donc pas aux apparences. Vous pourriez être surprise !

Travail

Bien Être

