Horoscope du jour Scorpion du dimanche 21 février 2021

Amour / Couple ****

Vous décidez que c’est le moment idéal pour chouchouter l’homme de votre vie que vous avez un peu trop délaisser ces derniers temps. Vous mettrez les petits plats dans les grands et vous vous rendrez compte que lui faire plaisir vous fait plaisir et est très gratifiant. Et le retour d’ascenseur sera plus qu’à la hauteur.

Amour / Célibataire ***

Si d’ordinaire votre fort caractère est un véritable répulsif pour la gent masculine il se pourrait bien que la roue tourne enfin et que l’un d’entre eux soit complètement tombé sous vos charmes. Il ne manquera d’ailleurs pas de vous le faire savoir. Ne gâchez pas tout ! Essayez de lui présenter le meilleur aspect de votre personnalité.

Loisir **

Les journées vous semblent trop courtes pour faire tout ce dont vous avez envie. Vous accordez un peu trop de temps aux autres au détriment d’activités que vous chérissez. Essayez quand même de trouver quelques heures pour vous adonner à vos passions. Le temps qui vous file entre les doigts ne reviendra pas et il est important de se faire plaisir.

Social ****

Vous serez au centre de toutes les attentions ce week-end et cela ne sera pas pour vous déplaire. Il faut dire aussi que vous êtes d’une compagnie plus qu’agréable et c’est pour cette raison que tout le monde veut vous avoir à ses côtés. Il vous sera difficile de répondre à toutes les demandes et vous ferez probablement des déçus.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :