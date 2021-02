Horoscope du jour Sagittaire du vendredi 5 février 2021

Amour / Couple ****

Avec votre chéri, vous êtes un duo d’individus. Mais vous subirez ce vendredi l’influence de votre entourage. Il se trouve que le votre a une vision de votre couple qui peut différer de votre « plan de route ». Que ce soit votre mère qui pose la question des enfants ou du mariage dans des moments gênants, ou vos amis qui ont toujours une critique sur le comportement de votre chéri, trouvez un moyen de gérer votre entourage.

Amour / Célibataire ****

Grosse semaine pour vous. Une seule envie: mettre votre pyjama et vous laissez tomber dans le canapé devant la télé avec un bol de céréales ou autre repas très équilibré en guise de dîner. Faites vous violence car les astres vous réservent de belles surprises ce soir. Alors filez sous la douche, séance rapide de fond de teint et mascara, puis terminez avec la petite robe noire pour éviter les faux pas vestimentaire. J’en connais une qui va passer une bonne soirée 😉

Travail *****

Allez il est temps de divertir tout votre entourage professionnel: collègues, clients, collaborateurs! À vous de trouver l’astuce qui fera que l’ambiance au travail sera bonne. C’est vendredi alors pourquoi pas amener les croissants le matin, cela fait toujours son petit effet, ou un petit gâteau fait maison? Et pourquoi pas tenter les Friday wear? Ce sont les vêtements que l’on porte lors du vendredi, le jour décontracté. Soyez innovante.

Bien Être ***

L’influence de Mars vous poussera un peu à paresser. Lutter contre cela en pratiquant n’importe quelle activité physique qui vous fait plaisir. Cela vous permettra de profiter d’une libération importante d’endorphine. Pour les plus sensibles d’entre vous, ces hormones procureront une euphorie et une belle sensation de bien-être. Elles sont antalgiques (anti douleur), anti-fatigue et anxiolytiques (contre l’anxiété). Alors remuez vous! Pour les moins motivées, une simple marche rapide sera une bonne idée.

